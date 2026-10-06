Кияни здобули перемогу й на виїзді в Мюнхені з рахунком 1:0, а потому виграли й у домашньому поєдинку з результатом 2:0. У день 51-річчя великої перемоги 24 Канал пропонує згадати героїв тієї перемоги та як склалась їхня подальша футбольна доля.

Як Динамо вдалось здобути перемогу в Суперкубку УЄФА 1975

Київське Динамо в травні 1975 року здобуло перший євротрофей в історії українського футболу. У Базелі підопічні Валерія Лобановського розгромили Ференцварош і здобули Кубок кубків. Власне ця звитяга й дала динамівцям право змагатись за Суперкубок УЄФА.

Відео повного матчу між Баварією та Динамо в Мюнхені

За регламентом того сезону Суперкубок складався з двоматчевого протистояння. Перший відбувся 9 вересня в Мюнхені. Завдяки голу Олега Блохіна на 66 хвилині українці перемогли на виїзді. А матч-відповідь був саме 6 жовтня. І тут динамівці здобули ще більш упевнену перемогу з рахунком 2:0. Блохін цього разу відзначився дублем.

Огляд матчу Динамо – Баварія в Києві: відео

Як склалась доля футболістів і тренера того Динамо

Олег Блохін - головний герой того протистояння з Баварією. Завдяки тріумфу в Кубку кубків і Суперкубку УЄФА українець у грудні 1975 виграв Золотий м'яч. У голосуванні він випередив саме гравця Баварії Франца Бекенбауера. Це зробило Блохіна світовою зіркою футболу.

Після завершення ігрової кар'єри Блохін став ще й видатним тренером. Він розпочинав кар'єру в грецьких клубах, але найбільших висот досягнув на чолі збірної України. Саме Блохін уперше вивів "синьо-жовтих" на чемпіонат світу. Це сталось у 2006 році, а на самому мундіалі українці дійшли аж до чвертьфіналу.

Згодом Блохін тренував "синьо-жовтих" у дебютному для збірної України Євро. Це був домашній для нашої команди чемпіонат Європи 2012, але тут вийти з групи нашій команді не вдалось. Потому Блохін очолив київське Динамо, але особливих висот із клубом досягнути не зміг. Зокрема, в сезоні 2013/14 Динамо під керівництвом Блохіна посіло найнижчу сходинку в історії своїх виступів у чемпіонаті України – четверту.



Олег Блохін зараз / Фото з Інстаграму

Зараз Блохін перебуває на так званій футбольній пенсії. І через проблеми зі здоров'ям досить рідко з'являється на публіці.

Євген Рудаков – легендарний голкіпер київського Динамо. За 2 роки після перемоги в Суперкубку УЄФА воротар завершив ігрову кар'єру, а потому присвятив себе дитячому футболу, працюючи тренером у київських футбольних школах.



Євген Рудаков / Фото – ФК Динамо

Він посів 42 місце в рейтингу найкращих воротарів Європи ХХ століття. У 2011 році у віці 69 років легендарний воротар помер. Рудаков похований у столиці України на Байковому кладовищі.

Михайло Фоменко був надійним захисником Динамо в тому сезоні. Через численні травми йому довелось завершити кар'єру досить рано, у віці 30 років. Однак йому вдалось побудувати успішну тренерську кар'єру.

Саме Фоменко, як головний тренер Динамо, здобув перші в історії киян золоті медалі чемпіонату України. А потому він успішно тренував збірну України з 2013 до 2016 років. Під його керівництвом українці здобули одну з найвизначніших своїх перемог в історії – над збірною Франції вдома. А потім уперше вивів збірну на Євро через кваліфікацію. Щоправда на самому турнірі команда виступила невдало, зазнавши трьох поразок.



Михайло Фоменко / Фото – УАФ

У квітні 2024 року Михайло Фоменко помер у віці 75 років.

Леонід Буряк був одним із найталановитіших півзахисників свого покоління. Він грав у Динамо аж до 1984 року. Після завершення ігрової кар'єри також став футбольним тренером. Однак не був таким успішним, як Михайло Фоменко.

Зокрема, збірна України під його керівництвом провалила відбір на Євро 2004. А Динамо з головним тренером Буряком у 2005 році вперше за 9 років не змогло пройти кваліфікацію до Ліги чемпіонів, сенсаційно програвши швейцарському Туну.



Леонід Буряк / Фото – ФК Динамо

Буряка звільнили. До тренерської праці він повернувся у 2012 році в Олександрії, але на чолі містян не здобув жодної перемоги. Після цього активною тренерською працею не займається.

Володимир Мунтян – один із лідерів півзахисту Динамо 1975 року. Він уже був доволі зрілим футболістом під час матчів із Баварією. Свою футбольну кар'єру завершив за 2 роки.

Як тренер Мунтян був першим, хто тренував молодіжну збірну України з 1992 до 1994 року. Потому очолював ще низку українських команд, а також африканську збірну Гвінеї. Працював і з юнаками Динамо. З 2007 року очолював Асоціацію ветеранів футболу України.



Володимир Мунтян / Фото – ФК Динамо

Володимир Мунтян помер 1 грудня 2025 року після тривалої хвороби.

Стефан Решко – важливий захисник Динамо в 1975 році. Зокрема, в протистоянні з Баварією йому вдалось нейтралізувати легендарного Герда Мюллера. Виступи за київську команду завершив у 1978 році.

А ось подальша його доля склалась не так, як у партнерів по команді. Він закінчив Академію МВС, у правоохоронних органах дослужився до звання полковника. Також працював в Академії Внутрішніх справ України.



Стефан Решко / Фото з відкритих джерел

Решко й зараз веде активне громадсько-педагогічне життя. А також бере участь у ветереанських активностях Динамо.

Валерій Лобановський – легендарний український наставник, для якого 1975 рік також став роком першого великого тренерського тріумфу. Після цього йому вдалось зібрати ще одну зіркову команду Динамо, яка в 1986 році також перемогла в Кубку кубків.

Пізніше на чолі збірної СРСР дійшов до фіналу чемпіонату Європи, в якому його підопічні поступились Нідерландам із рахунком 0:2. Потому вирушив підкорювати Близький Схід. А після повернення в Динамо в 1996 році створив ще одну легендарну команду з Шевченком і Ребровим, яка дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів у 1999 році.



Валерій Лобановський / Фото – ФК Динамо

У 2000 році він очолив ще й збірну України та майже вивів її на чемпіонат світу 2002. Не пощастило з жеребом у плейоф кваліфікації. Суперником "синьо-жовтих" стала збірна Німеччини, яка обіграла нашу команду, а на самому мундіалі дійшла до фіналу.

"Метр" залишався на посаді коуча Динамо до останніх своїх днів. Під час матчу проти запорізького Металурга тренеру стало зле на тренерській лаві. Коуча забрали до лікарні, але 13 травня 2002 року він помер. На честь нього в Києві названий стадіон "Динамо".