Украинскую тяжелоатлетку Камилу Конотоп отстранили от соревнований. У нее обнаружен положительный результат допинг-пробы.

Об этом сообщает Международное агентство по тестированию (ИТА). В ее пробе от 7 сентября 2026 года обнаружили экзогенный тестостерон и адиол.

Что известно об отстранении Камилы Конотоп

Вещества, обнаруженные в организме Камилы Конотоп, способствуют наращиванию мышечной массы и увеличению силы. Правда, украинская спортсменка имеет право потребовать проведения анализа пробы "Б".

Если она подаст запрос на анализ пробы "Б" и он подтвердит результат анализа пробы "А", то это будет считаться подтвержденным фактом нарушения антидопинговых правил. Если же запрос на анализ пробы "Б" не поступит, дело также будет рассматриваться как подтвержденное нарушение антидопинговых правил.

На данный момент к украинской спортсменке применено обязательное временное отстранение. Штангистка имеет право обжаловать это временное отстранение, а также подать ходатайство о его отмене.

Какие достижения у Камилы Конотоп

Камиле Конотоп – 25 лет. Она является четырехкратной чемпионкой Европы, серебряной призеркой чемпионата мира 2023 года, а также участницей Олимпийских игр 2021 и 2024 годов.

Спортсменка выступает в весовых категориях до 55 килограммов, 58 килограммов и 59 килограммов. Она – одна из лидеров сборной Украины по тяжелой атлетике. Помимо медалей на взрослом уровне, она также завоевала золото чемпионата мира с юниорским рекордом. В Ташкенте в 2021 году она подняла суммарный вес в 212 килограммов в двоеборье.

Напомним, что самым громким делом в украинском спорте, связанным с допингом, стала дисквалификация Михаила Мудрика. Сейчас украинский футболист уже отбыл срок наказания и может выходить на футбольное поле. Впрочем, сейчас он восстанавливается после травмы, полученной в "Тоттенхэме".