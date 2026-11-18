Про це повідомляє Міжнародне агентство з тестування (ІТА). У її пробі від 7 вересня 2026 року виявили екзогенний тестостерон і адіол.

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Що відомо про відсторонення Конотоп

Речовини, які знайшли в організмі Каміли Конотоп, сприяють нарощуванню м'язової маси та збільшенню сили. Щоправда, українська спортсменка має право вимагати проведення аналізу проби "Б".

Якщо вона подасть запит на аналіз проби "Б" і він підтвердить результат аналізу проби "А", то це вважатиметься підтвердженим фактом порушення антидопінгових правил. Якщо ж запит на аналіз проби "Б" не надійде, справа також розглядатиметься як підтверджене порушення антидопінгових правил.

Наразі до української спортсменки застосували обов'язкове тимчасове відсторонення. Важкоатлетка має право оскаржити це тимчасове відсторонення, а також подати клопотання про його скасування.

Які досягнення в Каміли Конотоп

Камілі Конотоп – 25 років. Вона є чотириразовою чемпіонкою Європи, срібною призеркою чемпіонату світу 2023, а також учасницею Олімпійських ігор 2021 та 2024 років.

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Спортсменка виступає у вагових категоріях до 55 кілограмів, 58 кілограмів і 59 кілограмів. Вона – одна з лідерок збірної України з важкої атлетики. Крім медалей на дорослому рівні, вона також здобула золото чемпіонату світу з юніорським рекордом. У Ташкенті у 2021 році вона взяла сумарну вагу в 212 кілограмів у двоборстві.

Нагадаємо, що найгучнішою справою в українському спорті, пов'язаною з допінгом, була дискваліфікація Михайла Мудрика. Наразі український футболіст уже відбув свій термін покарання та може грати на футбольному полі. Утім, нині він відновлюється після ушкодження в Тоттенгемі.