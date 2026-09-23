Довбик сенсационно получил нового тренера: чего ждать от Болоньи и станет ли украинец основным игроком

Итальянский клуб Болонья этим летом привлек внимание украинских болельщиков. "Россоблу" решили пригласить к себе нападающего сборной Украины Артема Довбика.

Украинец не смог проявить себя в Роме из-за травм и недоверия со стороны тренера Джан-Пьеро Гасперини. Поэтому Болонья решила взять Довбика в аренду на сезон 2026/2027, сообщает 24 Канал.

Почему Болонья уволила тренера

Украинца приобрели под руководством нового тренера Доменико Тедеско. Однако итальянец недолго продержался во главе клуба и уже после четвертого тура Серии А был отправлен в отставку.

Эксперт по итальянскому футболу Юрий Шевченко в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказался о смене тренера в Болонье. Блогер объяснил, почему руководство клуба пошло на этот шаг.

Болонья впервые в истории так быстро сменила тренера. Доменико Тедеско уволил после четырех матчей, в которых команда набрала одно очко. С Сассуоло сыграли вничью 2:2, спасшись от поражения благодаря голу Артема Довбика на последних минутах. Лацио, Аталанте и Наполи проиграли. Председатель клуба Клаудио Фенуччи заявил, что возможности Тедеско повлиять на команду оказались не такими, как ожидало руководство. Мол, то, что отрабатывали на тренировках, не могли показать в игре,

– заявил Шевченко.

"Команда не была способна делать то, что хотел от нее тренер. СМИ пишут, что на встрече с руководством Тедеско не заверил, что сможет быстро улучшить результаты. К тому же руководству не понравилось, как он выстраивает отношения с "сенаторами", опытными игроками. В частности, речь шла о Лукаше Скорупском, Федерико Бернардески, Николе Моро", – говорит эксперт.

Почему ждать от Палладино

Вместо Тедеско боссы Болоньи довольно быстро выбрали нового наставника. Им стал 42-летний итальянец Раффаэле Палладино, который в прошлом сезоне тренировал Аталанту.

Юрий Шевченко считает, что эта смена должна пойти на пользу "россоблу". Палладино интересовал более престижные клубы Серии А, поэтому его приход именно в Болонью повышает ожидания от команды.

"Результаты Тедеско не были критическими, но его нужно было уволить именно сейчас. Иначе клуб упустил бы возможность назначить Раффаэле Палладино, с которым, по словам Фенуччи, Болонья поддерживает контакты уже в течение двух лет. Его назначение кажется хорошей идеей. В отличие от Тедеско, он показывал результаты везде, где работал", – считает Юрий.

Он сделал Монцу средняком лиги, Фиорентину – шестой, результаты Аталанты тоже улучшил за полгода во главе команды. Для Болоньи это отличный вариант, ведь Палладино мог бы рассчитывать на приглашения в клубы с большими амбициями. Его появление в Болонье автоматически повышает ожидания от команды. Если недавно Фенуччи и Тедеско говорили, что были бы довольны десятым местом, то Палладино такая цель точно не устроит,

– рассказал Шевченко.

Что будет с Довбиком

В заключение эксперт высказал свое мнение о перспективах Артема Довбика. Украинец пока не является основным игроком Болоньи, однако его гол помог вырвать ничью в матче против Сассуоло.

Впрочем, по мнению Шевченко, позиции Артема в клубе пока не изменятся. Нападающему придется конкурировать с Роберто Пикколи за место в стартовом составе, и отсутствие вызова в сборную Украины может помочь ему проявить себя на тренировках в клубе.

Для Артема Довбика почему-то ничего не изменится. Как и Тедеско, Палладино будет играть с одним нападающим, поэтому конкуренция с Роберто Пикколи сохраняется. Оба пока не в лучшей физической форме. У обоих есть шанс стать основным. Для Довбика очень важно хорошо проявить себя во время перерыва, чтобы к моменту возобновления чемпионата уже иметь равные стартовые условия с Пикколи, а не быть тем, кто может лишь выйти на замену,

– подытожил Шевченко.

Напомним, что Артем получил травму в начале сентября, поэтому пропустил два матча Болоньи в Серии А. Изначально Андреа Мальдера вызвал нападающего в сборную Украины на матчи Лиги наций.

Однако из-за травмы Довбык не присоединится к "сине-желтым". Также ближайшие матчи сборной пропустит Егор Ярмолюк, хотя полузащитник продолжает играть за Брентфорд.