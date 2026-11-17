Громкий вечер бокса с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа оказался под угрозой изменений. Один из поединков андеркарда неожиданно лишился участника.

Непобедимый Джей Опетая отказался выходить на ринг против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Об отказе австралийского боксера сообщил авторитетный американский журналист и инсайдер Дэн Рафаэль на своей странице в социальной сети Х.

Опетая снялся с боя против Уайлдера

Поединок между Джеем Опетаей и Деонтеем Уайлдером должен был состояться 11 декабря в андеркарде противостояния Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Причины решения австралийца пока неизвестны.

Организаторы пока не планируют переносить встречу на другую дату. Зато они уже рассматривают кандидатов, которые могли бы заменить Опетаю и спасти бой для американского боксера.

Стоит отметить, что Опетая является непобежденным чемпионом мира по версиям The Ring и Zuffa Boxing. Последний раз он выходил на ринг в сентябре, когда одолел Ноэля Микаеляна техническим нокаутом в девятом раунде.

Уайлдер может получить реванш с Чисорой

Одним из наиболее вероятных вариантов замены Опетаи называют британца Дерека Чисору. Интересно, что он уже встречался с Уайлдером в апреле этого года.

Тогда американский боксер одержал победу над британцем раздельным решением судей после 12 раундов напряженного противостояния. Теперь организаторы могут попытаться договориться о реванше, который стал бы достойной заменой отмененному поединку.

Ранее украинский боксер Александр Усик планировал завершить профессиональную карьеру громким поединком с Деонтеем Уайлдером. Однако договориться об организации боя пока не удалось.