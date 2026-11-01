Дело дошло даже до Ювентуса: как сын ливийского диктатора Каддафи купил себе карьеру в Серии А

В истории итальянского футбола есть темная страница, связанная с выступлениями в Серии А сына ливийского диктатора Аль-Саади Каддафи. Он фактически покупал себе место в ведущих клубах чемпионата Италии, включая Ювентус.

Сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи Аль-Саади не обладал футбольным талантом, но благодаря влиянию отца покупал себе место даже в ведущих европейских клубах. В этом материале 24 Канал рассказывает о карьере родственника ливийского диктатора.

Как сын Каддафи попал в футбол

Аль-Саади Каддафи родился в 1973 году. В 27 лет, то есть в 2000 году, он решил начать профессиональную футбольную карьеру. Таланта у парня не было, поэтому он брал клубы под свой финансовый контроль.

Так сначала Каддафи стал владельцем ливийского столичного клуба Аль-Ахли. Впоследствии под влияние Аль-Саади попала еще одна ливийская команда Аль-Иттихад, где, собственно, он и провел больше всего матчей в своей карьере. Система работала на него. Комментаторы сыпали на парня кучу комплиментов, соперники боялись играть против него жестко, а судьи назначали несуществующие пенальти.

Интересно, что в начале карьеры сына диктатор нанял ему Диего Марадону в качестве личного тренера. Аргентинец советовал парню сосредоточиться на физической подготовке. А еще с Каддафи работал канадский спринтер и олимпийский чемпион Бен Джонсон, которого поймали на допинге. Можно предположить, что и Марадона, и Джонсон на своих консультациях заработали немало денег.

Когда Каддафи решил перейти в Серию А

Со временем Аль-Саади решил, что перерос чемпионат Ливии, и захотел перейти в Серию А, а именно в местный гранд Ювентус. Диктатор купил часть акций клуба, но главный тренер команды Марчело Липпи категорически не видел этого "футболиста" в составе своей команды. В итоге ни одного матча за туринцев Каддафи так и не сыграл.

Можно предположить, что Аль-Саади захотел перейти в Милан, ведь владелец "россонери" Сильвио Берлускони был близким другом ливийского диктатора, но и он не захотел видеть Каддафи в своем клубе. Но ходят слухи, что именно Берлускони договорился с президентом Перуджи Лучано Гауччи, чтобы тот взял Каддафи в свою команду для улучшения отношений Италии с Ливией. Именно в Перудже Аль-Саади и дебютировал в Серии А.

Однако интересно, что за 2 года в клубе ливиец провел всего 15 минут в одном матче против Ювентуса. А еще он провалил допинг-тест и получил дисквалификацию. Один из партнеров Каддафи в Перудже Джей Ботройд рассказывал, каким футболистом был Аль-Саади.

Он был очень плохим, совсем не хорошим парнем. Однако он был миллиардером, и с восхищением можно было смотреть хотя бы на то, что он каждый день приходил тренироваться,

– отметил Ботройд.

Он добавил, что Каддафи звонил Марадоне, спрашивая, как лучше бить штрафные удары. А еще собирался купить всей команде по автомобилю "Мерседес".

Как завершилась карьера Каддафи

Из Перуджи Каддафи перешел в Удинезе, где за год провел всего 10 минут на поле в официальном матче. Еще через год он подписал контракт с Сампдорией, однако за генуэзскую команду ни одного матча не провел.

В 2007 году Аль-Саади решил завершить карьеру и вернуться в Ливию. Там он занимался бизнесом и вел роскошную жизнь.

В феврале 2011 года принимал участие в подавлении протестов против своего отца. Однако оппозиция все же победила. Диктатора Каддафи схватили и казнили. Аль-Саади бежал в Нигер, где его задержали только в 2014 году.

За решеткой Каддафи провел более 7,5 лет. В 2021 году он все же вышел на свободу и переехал в Турцию. Однако там он не появляется на публике и ведет тихую уединенную жизнь.