Дійшло навіть до Ювентуса: як син лівійського диктатора Каддафі купив собі кар'єру в Серії А

Син лівійського диктатора Муаммара Каддафі Аль-Сааді не мав футбольного таланту, але завдяки впливу батька купував собі місце навіть у провідних європейських клубах. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про кар'єру родича лівійського диктатора.

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Як син Каддафі потрапив у футбол

Аль-Сааді Каддафі народився в 1973 році. У 27 років, тобто, у 2000 році, він вирішив розпочати професійну футбольну кар'єру. Таланту хлопець не мав, тому брав клуби під свій фінансовий контроль.

Так спочатку Каддафі став власником лівійського столичного клубу Аль-Ахлі. Згодом під вплив Аль-Сааді потрапила ще одна лівійська команда Аль-Іттіхад, де власне він і провів найбільше матів у своїй кар'єрі. Система працювала на нього. Коментатори видавали купу компліментів хлопця, суперники боялись грати проти нього жорстко, а рефері ставили неіснуючі пенальті.

Цікаво, що на старті кар'єри сина диктатор найняв йому Дієго Марадону в ролі особистого тренера. Аргетинець радив хлопцю зосередитись на фізичній підготовці. А ще на Каддафі працював канадський спринтер й олімпійський чемпіон Бен Джонсон, якого спіймали на допінгу. Можна припустити, що й Марадона, й Джонсон на своїх консультаціях заробили чимало грошей.

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Коли Каддафі вирішив переходити в Серію А

З часом Аль-Сааді вирішив, що переріс чемпіонат Лівії, та захотів перебратись у Серію А, а саме в тамтешнього гранда Ювентус. Диктатор купив частину акцій клубу, але головний тренер команди Марчело Ліппі категорично не бачив цього "футболіста" в складі своєї команди. Зрештою жодного матчу за туринців Каддафі так і не провів.

Можна припустити, що Аль-Сааді забажав перейти до Мілану, адже власник "росонері" Сільвіо Берлусконі був близьким другом лівійського диктатора, але й він не захотів бачити Каддафі у своєму клубі. Та подейкують, що саме Берлусконі домовився з президентом Перуджі Лучано Гауччі, щоб той узяв Каддафі у свою команду для покращення відносин Італії з Лівією. Саме в Перуджі Аль-Сааді й дебютував у Серії А.

Однак цікаво, що за 2 роки в клубі лівієць провів усього 15 хвилин в одному матчі проти Ювентуса. А ще він провалив тест на допінг й отримав дискваліфікацію. Один із партнерів Каддафі в Перуджі Джей Ботройд розповідав, яким Аль-Сааді був футболістом.

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Він був дуже поганим, зовсім не хорошим хлопцем. Однак він був мільярдером, і з захопленням можна було дивитись хоча б на те, що він щодня приходив тренуватись– зазначив Ботройд.

Він додав, що Каддафі телефонував Марадоні, питаючи, як краще бити штрафні удари. А ще збирався купити всій команді по автомобілю "Мерседес".

Як завершилась кар'єра Каддафі

З Перуджі Каддафі перейшов до Удінезе, де за рік провів усього 10 хвилин на полі в офіційному матчі. Ще за рік він підписав контракт із Сампдорією, втім за генуезьку команду жодного матчу не провів.

У 2007 році Аль-Сааді вирішив завершити кар'єру та повернутись у Лівію. Там він займався бізнесом і жив розкішне життя.

У лютому 2011 року брав участь у придушенні протестів проти свого батька. Утім опозиція все ж перемогла. Диктатора Каддафі схопили та стратили. Аль-Сааді втік до Нігеру, де його затримали аж у 2014 році.

За гратами Каддафі провів понад 7,5 років. У 2021 році він усе ж вийшов на волю та перебрався до Туреччини. Утім там на публіці він не з'являється та веде тихе усамітнене життя.