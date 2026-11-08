Вступили в стычку с охраной и полицией: звезды Реала влипли в громкий скандал

После победы Реала над Валенсией разразился скандал с участием двух звезд мадридского клуба. Беллингема и Рюдигера обвиняют в избиении сотрудников стадиона.

Инцидент произошел во время перерыва матча Ла Лиги 7 ноября. По информации испанского журналиста Начо Санчеса, конфликт может иметь серьезные последствия для обоих футболистов.

Из-за чего вспыхнула стычка с участием звезд Реала

Матч между Реалом и Валенсией завершился победой мадридцев со счетом 3:0. Однако внимание после игры привлекла не только убедительная победа гостей, но и события, развернувшиеся в подтрибунных помещениях стадиона "Месталья".

Как сообщает журналист, конфликт начался после спорного судейского решения перед первым голом Федерико Вальверде. Футболисты и представители тренерского штаба Валенсии были возмущены действиями арбитра и начали высказывать ему претензии.

Ситуация быстро вышла из-под контроля. К конфликту пришлось подключиться сотрудникам службы безопасности стадиона и полиции. По утверждению журналиста, в стычке также приняли участие Джуд Беллингем и Антонио Рюдигер.

Беллингему и Рюдигеру грозит длительное наказание

Санчес утверждает, что английский полузащитник ударил одного из сотрудников охраны, а немецкий защитник – другого. У Валенсии якобы есть видеозапись, на которой видно, как Рюдигер бьет сотрудника службы безопасности.

Сообщается, что охранники проинформировали арбитра об обоих эпизодах. В то же время в официальном протоколе встречи упомянут лишь конфликт с участием спортивного директора Валенсии Браулио Васкеса. О возможных нападениях футболистов Реала в документе не говорится.

Теперь ситуация может принять серьезный оборот. Если эти эпизоды получат официальный статус и будут должным образом зафиксированы, Беллингему и Рюдигеру грозят длительные дисквалификации.

Напомним, в одной из стычек во время этого матча вступил в игру и украинский вратарь Андрей Лунин, который проводил матч на скамейке запасных. За чрезмерные эмоции вратарь получил желтую карточку.