Зчепилися з охороною та поліцією: зірки Реала влипли у гучний скандал

Інцидент стався під час перерви матчу Ла Ліги 7 листопада. За інформацією іспанського журналіста Начо Санчеса, конфлікт може мати серйозні наслідки для обох футболістів.

Adv

Через що спалахнула сутичка за участю зірок Реала

Матч між Реалом та Валенсією завершився перемогою мадридців з рахунком 3:0. Однак увагу після гри привернула не лише переконлива звитяга гостей, а й події, які розгорнулися у підтрибунних приміщеннях стадіону Месталья.

Як повідомляє журналіст, конфлікт розпочався після суперечливого суддівського рішення перед першим голом Федеріко Вальверде. Футболісти та представники тренерського штабу Валенсії були обурені діями арбітра й почали висловлювати йому претензії.

Ситуація швидко вийшла з-під контролю. До конфлікту довелося долучитися працівникам служби безпеки стадіону та поліції. За твердженням журналіста, у сутичці також взяли участь Джуд Беллінгем та Антоніо Рюдігер.

Реклама

Беллінгему та Рюдігеру загрожує тривале покарання

Санчес стверджує, що англійський півзахисник ударив одного зі співробітників охорони, а німецький захисник – іншого. Валенсія нібито має відеозапис, на якому видно, як Рюдігер б'є працівника служби безпеки.

Повідомляється, що охоронці поінформували арбітра про обидва епізоди. Водночас в офіційному протоколі зустрічі згадано лише конфлікт за участю спортивного директора Валенсії Брауліо Васкеса. Про ймовірні напади футболістів Реала у документі не йдеться.

Тепер ситуація може набути серйозного продовження. Якщо епізоди отримають офіційний статус і будуть належним чином зафіксовані, Беллінгему та Рюдігеру загрожують тривалі дискваліфікації.

Нагадаємо, в одну із сутичок під час цього матчу втрутився і український голкіпер Андрій Лунін, який провів матч на лаві запасних. За надмірні емоції воротар отримав жовту картку.