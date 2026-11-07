Бывший муж Свитолиной нашел себе новое занятие после завершения карьеры

На фоне драматических событий в личной жизни Гаэль Монфис досрочно завершил профессиональные выступления, так и не проведя как следует прощального матча. Однако французский спортсмен не оставался без работы надолго.

Жизнь бывшего мужа Элины Свитолиной и впредь будет связана с теннисом. Теперь он будет помогать новому поколению игроков добиваться побед, пишет 24 Канал.

Новая роль Монфиса в теннисе

40-летний Гаэль Монфис станет новым капитаном сборной Франции, сменив на этом посту другого легендарного для страны теннисиста Поля-Анри Матье.

Для меня огромная гордость стать капитаном сборной Франции. Это очень много значит для меня. Я хочу создать настоящий командный проект и нарастить темп, который позволит нам вместе выигрывать титулы,

– отметил Монфис после назначения.

Первой задачей Монфиса в его новой роли станет возвращение Франции в финальную часть Кубка Дэвиса. В этом году "Ле Бльо" потерпели неудачу, не сумев пройти квалификацию. В матче за выход в восьмерку лучших они уступили 1:3 сборной Канады.

Как Гаэль Монфис переживает разрыв со Свитолиной

Француз публично признался, что развод стал для него очень болезненным опытом. Однако он по-прежнему считает украинскую теннисистку частью своей семьи, ведь они вместе воспитывают дочь Скай.

Именно единственному ребенку Гаэль Монфис посвятил речь во время прощальной церемонии, которую устроили для него на Мастерсе в Париже.