Не Украина: где родилась дочь Владимира Кличко и почему это экзотическое место

У Владимира Кличко есть дочь по имени Кая-Евдокия. Ее матерью была американская актриса Хайден Панеттьери, которая недавно скончалась.

Дочь украинца и американки родилась 9 декабря 2014 года. После того, как пара рассталась, дочь жила с отцом в Украине, сообщает 24 Канал.

Где родилась дочь Кличко

Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери родилась на Гавайях. Это экзотическое место, поскольку оно отличается уникальным географическим положением, изолированностью, самобытной культурой и необычной природой. Это один из штатов США, но фактически это острова в Тихом океане, расположенные вдали от континента Северной Америки.



Пейзажи Гавайев / Фото – Depositphotos

Острова образовались благодаря вулканической активности, которая продолжается и по сей день. То есть здесь постоянно происходят извержения вулканов. Интересно, что происхождение обусловливает наличие на Гавайях не только пляжей с классическим белым песком, но и черных, зеленых и даже красных пляжей.

Что касается Каи-Евдокии, то она появилась на свет с весом 3,6 килограмма и ростом 51 сантиметр.

Какой была беременность Хайден Панеттьери

Интересно, что Хайден Панеттьери никогда прямо не говорила о своей беременности. Вместо нее это делал круглый животик, который с каждым месяцем увеличивался. В августе 2014 года, проходя по красной дорожке на церемонии "Эмми", актриса также раскрыла пол будущего ребенка.



Беременная Хайден Панеттьери / Фото – SplashNews

Тогда она рассказала, что хочет ходить по магазинам, покупать все розовое и перекрасить стены в комнате в розовый цвет. А еще через несколько месяцев призналась, что чрезвычайно рада тому, что ее первенцем будет девочка.

Что произошло после рождения Каи-Евдокии

Владимир, Хайден и Кая-Евдокия еще несколько лет жили вместе, но их союз окончательно распался в 2018 году. Сообщалось, что у Хайден возникли проблемы психологического и психического характера после рождения ребенка. Послеродовая депрессия негативно сказалась на ее состоянии, и так, что она начала употреблять алкоголь и наркотики.



Владимир Кличко, Гайден Панеттьери и новорожденная Кая-Евдокия / Фото – из инстаграма

В итоге пара рассталась, но Владимир Кличко взял дочь к себе домой в Киев. Там с воспитанием ребенка ему помогала его мать. Сама же Хайден 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет скончалась.



Владимир и Хайден с дочкой / Фото – из инстаграма

Дочь узнала о смерти матери от отца. Она оставалась под опекой бабушки и отреагировала на эту новость нормально, насколько это вообще позволяет детская психика в 11 лет. Она уже выступила в суде, фактически впервые появившись на публике. Кстати, именно " С помощью суда Владимир Кличко спасает свое наследие " Гайден Панеттьери для их дочери.