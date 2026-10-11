Донька в українця й американки народилась 9 грудня 2014 року. Після того, як пара розірвала свої стосунки донька жила з батьком в Україні, повідомляє 24 Канал.

Де народилась донька Кличка

Донька Володимира Кличка та Гайден Панеттьєрі народилась на Гаваях. Це екзотичне місце, оскільки вони мають унікальне географічне розташування, ізольованість, самобутню культуру та незвичну природу. Це один із штатів США, але фактично це острови в Тихому океані, які розташовані далеко від континенту Північна Америка.



Краєвиди Гаваїв / Фото – Depositphotos

Острови утворились завдяки вулканічній активності, яка триває й досі. Тобто, тут постійно відбуваються виверження вулканів. Цікаво, що таке походження впливає на те, що на Гаваях є пляжі не лише з класичного білого піску, а й чорні, зелені та навіть червоні пляжі.

Щодо Каї-Євдокії то вона народилась на світ із вагою 3,6 кілограмів і зростом 51 сантиметр.

Якою була вагітність Гайден Панеттьєрі

Цікаво, що Гайден Панеттьєрі ніколи прямо не говорила про свою вагітність. Замість неї це робив круглий животик, який з кожним місяцем збільшувався. У серпні 2014 року, крокуючи червоною доріжкою на церемонії "Еммі" акторка ще й розкрила стать майбутньої дитина.



Вагітна Гайден Панеттьєрі / Фото – SplashNews

Тоді вона розповіла, що хоче ходити по магазинах, купувати все рожеве та перефарбувати стіни в кімнаті в рожевий колір. А ще за кілька місяців зізналась, що надзвичайно рада від факту, що її первістком буде дівчинка.

Що сталось після народження Каї-Євдокії

Володимир, Гайден і Кая-Євдокія ще кілька років жили разом, але їхній союз остаточно розвалився у 2018 році. Повідомлялось, що в Гайден виникли проблема психологічного та психічного характеру після народження дитини. Післяпологова депресія негативно позначилась на її стані, та так, що вона почала приймати алкогольні та наркотичні речовини.



Володимир Кличко, Гайден Панеттьєрі та новонароджена Кая-Євдокія / Фото – з інстаграму

У підсумку пара розійшлась, але Володимир Кличко забрав доньку до себе додому в Київ. Там із вихованням дитини йому допомагала його матір. Сама ж Гайден 16 серпня 2026 року у віці 36 років померла.



Володимир і Гайден із донечкою / Фото – з інстаграму

Донька дізналась про смерть матері від батька. Вона залишалась під опікою бабусі та реагувала на цю новину нормально, наскільки це взагалі дозволяє дитяча психіка в 11 років. Вона вже виступила в суді, фактично вперше з'явившись на публіці. До речі, саме через суд Володимир Кличко рятує спадщину Гайден Панеттьєрі для їхньої доньки.