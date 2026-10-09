Колишній чемпіон світу з боксу звернувся до американського суду із терміновою петицією, побоюючись, що майно померлої акторки можуть привласнити або продати. Суддя погодилася з аргументами сторони Кличка та дозволила йому тимчасово управляти спадщиною доньки, повідомляє Associated Press.

Кличко заявив про загрозу втрати майна Панеттьєрі

За словами адвокатки легендарного боксера Даян Парк, неназвана особа, яка не є родичем акторки, забрала деякі її речі та намагалася продати ювелірні вироби в ломбарді. Крім того, частина активів може бути вилучена правоохоронцями в межах розслідування обставин смерті Панеттьєрі.

Юристка наголосила, що для взаємодії з правоохоронними органами та власником ломбарду необхідні відповідні юридичні повноваження. Також цього місяця потрібно подати податкову декларацію акторки.

Суддя Стефані Санторо надала Кличку статус тимчасового опікуна майна Каї. Він виконуватиме ці обов'язки до призначення постійного розпорядника спадщини. Мати акторки Леслі Фогель підтримала кандидатуру українця.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років. Її знайшли непритомною у квартирі в Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Згідно зі звітом коронера, причиною смерті стало випадкове передозування кількома препаратами, зокрема фентанілом.

Перед смертю акторка проходила реабілітацію. Обставини трагедії привернули увагу правоохоронців, а питання збереження її майна стало предметом судового розгляду.

Кличко та Панеттьєрі почали зустрічатися у 2009 році, а в 2013-му заручилися. У пари народилася донька Кая, якій зараз 11 років. Більшу частину життя дівчинка перебувала під опікою батька та жила з ним в Україні.

У своїй петиції Кличко наголосив, що його мета – виключно захистити майбутні активи доньки до призначення постійного розпорядника спадщини.