Владеет недвижимостью в нескольких странах: где живет Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина недавно объявила о разводе со своим мужем Гаэлем Монфисом. Однако сообщалось, что она по-прежнему живет вместе с мужем в Дубае.

Сведений о доме семьи Свитолиной в Дубае очень мало. Однако известно, что Элина также владеет недвижимостью и в других странах по всему миру, сообщает 24 Канал.

Что известно о жилье Свитолиной

Последним известным местом проживания украинской теннисистки является город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах. Здесь Элина долгое время жила со своим мужем Гаэлем Монфисом и дочерью Скай.

Долгое время о резиденции семьи именно в Дубае ничего не было известно. Пара не делилась новостями о приобретении жилья в ОАЭ, не публиковала соответствующих фотографий в соцсетях. О том, что Свитолина и Монфис живут именно в Дубае, стало известно уже после того, как Элина объявила о разводе с мужем.

Друзья семьи рассказали, что даже после этого супруги продолжили жить вместе в совместном жилье в Дубае и воспитывают дочь Скай. Интересно, что знакомые Элины и Гаэля также говорили о том, что украинка поспешила со своим решением расторгнуть брак.

Точно известно, что до переезда в ОАЭ супруги долгое время жили в Монако. Фотографий их жилья в княжестве в сети также не так много. Известно, что это фактически обычная квартира, а не какая-то вилла или поместье. В одном из интервью украинская теннисистка рассказывала, что не любит излишнюю роскошь. Ей больше по душе скромность и отсутствие излишеств.

Об интерьере квартиры в Монако известно мало, однако о нем можно судить по нескольким публикациям Элины в соцсетях. В частности, девушка показывала, какую спальню для новорожденной Скай обустроила супружеская пара.

Комната дочери Элины и Гаэля выполнена в пастельных тонах. Из мебели – детская кроватка и комод, на котором расставлены игрушки. На стенах – 4 картины на детскую тематику.

Также интерьер квартиры Свитолиной можно было разглядеть на одном из видео, которое выложила теннисистка, где она показала, как проводит время с дочерью дома.

Стоит отметить, что дочь Элины и Гаэля родилась в Швейцарии, где пара ранее отпраздновала свадьбу. Монако же – очень удобное место для теннисистов. Здесь мягкий климат, высокий уровень безопасности и конфиденциальности, близость к европейским кортам и особенности налогового законодательства.

Также известно, что Элина владеет недвижимостью в Лондоне, Майами и Швейцарии. А в 2023 году Свитолина приобрела квартиру в Киеве. Это смарт-квартира, расположенная в одном из 35-этажных небоскребов в Печерском районе.



Квартира Свитолиной в Киеве / Фото NV

Теннисистка отмечала, что не хочет разрывать связь с Родиной, хочет иметь свой дом в столице Украины и даже однажды привезти туда свою дочь Скай.