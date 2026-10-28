Має нерухомість у кількох країнах: де живе Еліна Світоліна

Відомостей про будинок родини Світоліної в Дубаї дуже мало. Утім відомо, що Еліна також володіє нерухомістю й в інших країнах по всьому світу, повідомляє 24 Канал.

Реклама Adv

Що відомо про житло Світоліної

Останнім відомим місцем проживання української тенісистки є місто Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тут Еліна жила протягом тривалого часу зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом і донькою Скай.

Довгий час про резиденцію родини саме в Дубаї відомо не було. Пара не ділилась новинами про придбання житла в ОАЕ, не викладала відповідних світлин у соцмережі. Про те, що Світоліна та Монфіс живуть саме в Дубаї стало відомо вже після того, як Еліна оголосила про розлучення з чоловіком.

Друзі родини розповіли, що навіть після цього подружжя продовжило жити разом у спільному житлі в місті Дубаї та виховувати доньку Скай. Цікаво, що знайомі Еліни та Гаеля також говорили про те, що українка поспішила зі своїм рішенням розірвати шлюб.

Реклама

Точно відомо, що перед ОАЕ подружжя довгий час жило в Монако. Кадрів житла в князівстві в мережі також є небагато. Відомо, що це фактично звичайна квартира, а не якась вілла чи маєток. В одному з інтерв'ю українська тенісистка розповідала, що не любить зайву розкіш. Їй більше до душі скромність і відсутність надмірностей.

Про інтер'єр квартири в Монако відомо мало, втім про нього можна судити з кількох публікацій Еліни в соцмережах. Зокрема, дівчина показувала, яку спальню для новонародженої Скай облаштувало подружжя.

Кімната донечки Еліни та Гаеля витримана в пастельних тонах. Із меблів – дитяче ліжечко та комод, на якому розставлені іграшки. На стінах – 4 картини на дитячу тематику.

Також інтер'єр квартири Світоліної можна було розгледіти на одному з відео, що виклала тенісистка, де показала, як вона проводить час із донькою вдома.

Реклама

Слід зазначити, що донька Еліни та Гаеля народилась у Швейцарії, де пара раніше відгуляла весілля. Монако ж дуже зручна локація для тенісистів. Тут м'який клімат, високий рівень безпеки та конфіденційності, близькість до європейських кортів і специфіку податкового законодавства.

Також відомо, що Еліна володіє житлом у Лондоні, в Маямі та Швейцарії. А у 2025 Світоліна придбала квартиру в Києві. Це смарт-квартира, що розташована в одному з 35-поверхових хмарочосів у Печерському районі.

Квартира Світоліної в Києві / Фото NV

Тенісистка зазначала, що не хоче розривати зв'язок із Батьківщиною, мати свою домівку в столиці України та навіть привезти туди одного дня свою доньку Скай.