Вратарь плакал и молился: появились новые подробности смерти футболиста в Испании

25-летний вратарь Хесус Овоно не сдерживал слез после рокового столкновения, унесшего жизнь его соперника. Впоследствии голкипер столкнулся с волной угроз и оскорблений в социальных сетях.

Трагический инцидент произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Испании между Тенерифе и Андоррой. После смерти 30-летнего нападающего Хесуса де Мигеля этот инцидент вызвал значительный резонанс, а правоохранительные органы приступили к расследованию всех обстоятельств, пишет AS.

Вратарь плакал и молился после трагедии

По окончании матча Овоно находился в крайне тяжелом эмоциональном состоянии. В раздевалке голкипер плакал и молился, переживая из-за случившегося.

В то же время в социальных сетях футболист столкнулся с массовой травлей. Пользователи называли его убийцей, требовали ареста и уголовного наказания, обвиняя в умышленном нанесении смертельной травмы. Из-за шквала оскорблений и угроз вратарь решил закрыть свои аккаунты.

По данным испанских СМИ, Овоно также хотел лично встретиться с родственниками погибшего и выразить им соболезнования.

Журналисты встали на защиту Хесуса Овоно

Представители Андорры и испанские журналисты призвали не обвинять голкипера в умышленных действиях. В частности, журналист El Diario Vasco Энеко Перес Карраско подчеркнул, что хорошо знает Овоно и не верит в какой-либо умысел с его стороны.

Каждый, кто хоть немного знаком с Хесусом Овоно, знает, что он замечательный парень, хороший человек и отличный спортсмен. Столкновение – это случайность, несчастье, но намекать, что это было сделано умышленно, означает быть очень плохим человеком,

– написал журналист в сети X.

Между тем Национальная полиция Испании начала расследование обстоятельств трагедии. Правоохранители проверяют, могло ли речь идти о причинении смерти по неосторожности.