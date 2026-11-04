Воротар плакав і молився: з'явилися нові подробиці смерті футболіста в Іспанії

Хесус Овоно / Фото з відкритих джерел
25-річний воротар Хесус Овоно не стримував сліз після фатального зіткнення, яке забрало життя його суперника. Згодом голкіпер зіткнувся з хвилею погроз і образ у соціальних мережах.
Трагічний інцидент стався під час матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії між Тенерифе та Андоррою. Після смерті 30-річного нападника Хесуса де Мігеля навколо епізоду виник чималий резонанс, а правоохоронці взялися з'ясовувати всі обставини, пише AS.
Воротар плакав і молився після трагедії
Після завершення зустрічі Овоно перебував у вкрай важкому емоційному стані. У роздягальні голкіпер плакав і молився, переживаючи через те, що сталося.
Водночас у соціальних мережах футболіст зіткнувся з масовим цькуванням. Користувачі називали його вбивцею, вимагали арешту та кримінального покарання, звинувачуючи у навмисному завданні смертельної травми. Через шквал образ і погроз воротар вирішив закрити свої акаунти.
За даними іспанських ЗМІ, Овоно також хотів особисто зустрітися з родичами загиблого та висловити їм співчуття.
Журналісти стали на захист Хесуса Овоно
Представники Андорри та іспанські журналісти закликали не звинувачувати голкіпера у навмисних діях. Зокрема, журналіст El Diario Vasco Енеко Перес Карраско наголосив, що добре знає Овоно та не вірить у будь-який умисел з його боку.
Кожен, хто хоч трохи знайомий із Хесусом Овоно, знає, що він чудовий хлопець, хороша людина й відмінний спортсмен. Зіткнення – це випадковість, нещастя, але натякати, що це було зроблено навмисно, означає бути дуже поганою людиною
Тим часом Національна поліція Іспанії розпочала розслідування обставин трагедії. Правоохоронці перевіряють, чи могло йтися про спричинення смерті через необережність.
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