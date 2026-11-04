Воротар плакав і молився: з'явилися нові подробиці смерті футболіста в Іспанії

Трагічний інцидент стався під час матчу другого дивізіону чемпіонату Іспанії між Тенерифе та Андоррою. Після смерті 30-річного нападника Хесуса де Мігеля навколо епізоду виник чималий резонанс, а правоохоронці взялися з'ясовувати всі обставини, пише AS.

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Воротар плакав і молився після трагедії

Після завершення зустрічі Овоно перебував у вкрай важкому емоційному стані. У роздягальні голкіпер плакав і молився, переживаючи через те, що сталося.

Водночас у соціальних мережах футболіст зіткнувся з масовим цькуванням. Користувачі називали його вбивцею, вимагали арешту та кримінального покарання, звинувачуючи у навмисному завданні смертельної травми. Через шквал образ і погроз воротар вирішив закрити свої акаунти.

За даними іспанських ЗМІ, Овоно також хотів особисто зустрітися з родичами загиблого та висловити їм співчуття.

Журналісти стали на захист Хесуса Овоно

Представники Андорри та іспанські журналісти закликали не звинувачувати голкіпера у навмисних діях. Зокрема, журналіст El Diario Vasco Енеко Перес Карраско наголосив, що добре знає Овоно та не вірить у будь-який умисел з його боку.

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Кожен, хто хоч трохи знайомий із Хесусом Овоно, знає, що він чудовий хлопець, хороша людина й відмінний спортсмен. Зіткнення – це випадковість, нещастя, але натякати, що це було зроблено навмисно, означає бути дуже поганою людиною– написав журналіст у мережі X.

Тим часом Національна поліція Іспанії розпочала розслідування обставин трагедії. Правоохоронці перевіряють, чи могло йтися про спричинення смерті через необережність.