Англия на выезде познущалась над Хорватию в Лиге наций с аномальным счетом

Сборная Хорватии продолжила свою ужасную серию матчей против грандов. Пропустив четыре гола на выезде от Испании, подопечные Славена Билича отправились в родную Риеку только для того, чтобы потерпеть еще более унизительное поражение.

Сборная Англии изрядно покуражилась над несчастными "клетчатыми", поведя в счете 4:0 уже за первые 45 минут матча. В составе "трех львов" блистал капитан Гарри Кейн, пишет 24 Канал.

Хорватия – Англия 0:7

Голы: Кейн, 8, 53, Беллингем, 21, Гордон, 39, Сака, 45, 68, Роджерс, 87

Англичанам хватило восьми минут, чтобы открыть счет: Беллингем разрезал оборону на Кейна, Гарри с легкостью обыграл голкипера Ливаковича.

На 21-й минуте Сака навесил в штрафную с правого фланга, Гордон прибрал мяч и прострелил, а Беллингем вовремя подставил ногу – и это 2:0, гол плюс пас для игрока "Реала".

Третий гол тоже пришел с правого фланга атаки англичан: Кванса отдал пас Гордону, который пробил головой.

Уже под занавес тайма Беллингем оформил дубль ассистов: его прострел забил в сетку Сака. 4:0.

Если в перерыве в раздевалке хорватов и был мужской разговор, то он не помог. Англичане во втором тайме быстро отличились в пятый раз: широкая атака завершилась стремительным прорывом с несколькими пасами в одно касание, а завершал все Кейн – дубль у лучшего бомбардира в истории сборной.

Агония хорватов продолжилась на 68-й минуте, когда в составе гостей появился еще один автор дубля – Букайо Сака. А довершил унизительный разгром Роджерс за считанные минуты до финального свистка.

Обзор матча "Хорватия" – "Англия" от MEGOGO, смотрите видео:

На гол престижа "клетчатые" не смогли. Так что в итоге 0:7 – самое крупное поражение в современной истории сборной Хорватии. После такого Луке Модричу и компании нужно как-то найти в себе силы и мотивацию еще на один матч перед завершением международного перерыва – во вторник, 6 октября, им снова предстоит сыграть с испанцами.