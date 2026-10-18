Терпение Суркиса лопнуло: Динамо официально уволило Костюка после позорного поражения в матче УПЛ

Сезон 2026/2027 начался для Динамо провально. Киевский клуб вылетел из еврокубков и уже успел потерпеть громкое фиаско в чемпионате.

Очередным обидчиком Динамо стало Полесье. Житомирский клуб одержал победу со счетом 3:1, играя в меньшинстве с 5-й минуты, поэтому киевляне приняли ключевое решение, сообщает сайт Динамо.

Какое решение принял Суркис

Президент "бело-синих" Игорь Суркис решил отправить тренера команды Игоря Костюка в отставку.

К матчу следующего тура УПЛ против Кудривки команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера будет готовить Мацей Кендзерек.

Ранее Среди кандидатов на пост тренера "Динамо" фигурировали Сергей Ребров и бывший тренер "Шахтера". Напомним, что Костюк возглавил "Динамо" в ноябре 2025 года.

Как Костюк тренировал Динамо

После 9 туров чемпионата динамовцы занимают 3-е место, отставая от лидера Шахтера на 8 очков. Предыдущий сезон в УПЛ киевляне завершили на четвертом месте. При этом Игорь помог "бело-синим" завоевать Кубок Украины.

В текущем же сезоне Динамо рано вылетело из еврокубков. Команда дважды проиграла ПАОКу в Лиге Европы, после чего уступила Карабаху в Лиге конференций.

Предшественником Костюка в киевском клубе был Александр Шовковский. Ранее мы рассказывали, Где сейчас легенда "Динамо" и чем он занимается после увольнения из клуба.