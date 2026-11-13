Суркис обратился к дочери Лобановского

13 ноября свой день рождения отмечает Светлана Лобановская – дочь легендарного тренера киевского Динамо Валерия Лобановского. По случаю праздника к имениннице обратился президент клуба Игорь Суркис.

На официальном сайте Динамо было опубликовано поздравление главы клуба, в котором он обратился к Светлане Лобановской и упомянул о бесценном наследии ее отца. Президент киевлян также поблагодарил именинницу за бережное сохранение памяти о легендарном наставнике.

Суркис поблагодарил дочь Лобановского

Игорь Суркис подчеркнул, что имя Светланы Лобановской неразрывно связано с человеком, который стал настоящей легендой не только киевского Динамо, но и всего мирового футбола.

Валерий Васильевич Лобановский оставил после себя бесценное наследие, которое и сегодня питает историю нашего клуба, согревая память миллионов болельщиков и сердца всех, кому посчастливилось знать его лично,

– говорится в поздравлении.

Также президент Динамо отметил важность сохранения памяти о выдающемся наставнике, его жизненных принципах и футбольной философии.

Суркис выразил благодарность Светлане Валерьевне за бережное отношение к наследию отца.

Какие пожелания Суркис адресовал имениннице

Отдельную часть поздравления президент Динамо посвятил личным пожеланиям дочери легендарного тренера.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, душевного тепла, семейного уюта, благополучия и как можно больше светлых и радостных моментов. Пусть рядом всегда будут близкие люди, а каждый новый день приносит добрые вести, приятные встречи и поводы для улыбок,

– написал Суркис.

Напомним, после недавнего матча Шахтер – Динамо президент киевского клуба рассказал о роли Андрея Ярмоленко и доверии к тренерскому штабу.