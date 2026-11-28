Бывший лидер сборной Украины по гимнастике Илья Ковтун рассказал, о чем он больше всего скучает после переезда в Хорватию. Олимпийский призер вспомнил о своем спортивном прошлом в Черкассах.

23-летний гимнаст, сменивший украинское спортивное гражданство на хорватское, поделился воспоминаниями о временах до переезда. В интервью для YouTube-канала Sportske novosti он рассказал, куда хотел бы вернуться в первую очередь, если бы у него появилась такая возможность.

Ковтун признался, по чему скучает после переезда в Хорватию

Гимнаста спросили, чего ему больше всего не хватает на родине. Также собеседники напомнили о разлуке с родными, однако Ковтун неожиданно сосредоточился на совсем другом воспоминании.

Спортсмен рассказал, что большую часть своего времени в Украине проводил в тренировочном зале. Именно туда он хотел бы заглянуть в случае гипотетического возвращения.

По словам Ильи, он жил не непосредственно в Черкассах, а в одном из сел недалеко от города. Поэтому сначала он хотел бы посмотреть, как изменилось знакомое место, а затем посетить зал, в котором когда-то тренировался.

Больше всего, пожалуй, я проводил времени в зале. Мы сейчас, конечно, тренируемся в прекрасных условиях, но хотелось бы прийти именно в этот зал, посмотреть, как там, как тренируются дети. Мне кажется, этого не хватает больше всего,

– поделился гимнаст.

Какие условия для тренировок у украинского гимнаста в Хорватии

Ковтун отдельно подчеркнул, что нынешние условия для подготовки его вполне устраивают. В то же время возможность снова увидеть зал, с которым связана значительная часть его спортивного становления, остается для него особенной.

Речь идет не столько о желании вернуться к прежним условиям тренировок, сколько о любопытстве к месту, где прошли важные годы его жизни.

Напомним, что после Олимпийских игр-2024 в Париже Ковтун переехал в Хорватию и впоследствии сменил спортивное гражданство. Недавно гимнаст также публично высказался о российских спортсменах и обратил внимание на их позицию по поводу войны против Украины.