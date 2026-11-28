23-річний гімнаст, який змінив українське спортивне громадянство на хорватське, поділився спогадами про часи до переїзду. В інтерв'ю для ютуб-каналу Sportske novosti він розповів, куди хотів би повернутися насамперед, якби отримав таку нагоду.

Adv

Ковтун зізнався, за чим сумує після переїзду до Хорватії

Гімнаста запитали, чого йому найбільше бракує на батьківщині. Також співрозмовники нагадали про розлуку з рідними, однак Ковтун несподівано зосередився на зовсім іншому спогаді.

Спортсмен розповів, що найбільшу частину свого часу в Україні проводив у тренувальному залі. Саме туди він хотів би завітати під час гіпотетичного повернення.

За словами Іллі, він мешкав не безпосередньо в Черкасах, а в одному із сіл неподалік міста. Тож спочатку хотів би подивитися, як змінилося знайоме місце, а потім відвідати зал, у якому колись тренувався.

Реклама

Найбільше, мабуть, я проводив часу в залі. Ми зараз, звісно, тренуємося в чудових умовах, але хотілося б прийти саме до цього залу, подивитися, як там, як тренуються діти. Мені здається, цього бракує найбільше– поділився гімнаст.

Які умови для тренувань має український гімнаст у Хорватії

Ковтун окремо наголосив, що нинішні умови для підготовки його цілком влаштовують. Водночас можливість знову побачити зал, із яким пов'язана значна частина його спортивного становлення, залишається для нього особливою.

Йдеться не стільки про бажання повернутися до старих умов тренувань, скільки про цікавість до місця, де минули важливі роки його життя.

Нагадаємо, Ковтун після Олімпійських ігор-2024 у Парижі переїхав до Хорватії та згодом змінив спортивне громадянство. Нещодавно гімнаст також публічно висловився про російських спортсменів і звернув увагу на їхню позицію щодо війни проти України.