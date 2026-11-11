Гимнаст-предатель отказался говорить об Украине и рассказал о "прекрасной жизни" в Хорватии

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун признался, что не жалеет о переезде в Хорватию. Спортсмен назвал Осиек прекрасным местом для жизни и тренировок.

Серебряный призер Олимпиады-2024 в Париже уже успел стать одним из лидеров хорватской сборной. В то же время его последние успехи вызывают неоднозначную реакцию среди украинских болельщиков, сообщает 24 Канал.

Ковтун в восторге от жизни в Хорватии

О своих впечатлениях от переезда Ковтун рассказал в интервью национальной телерадиокомпании HRT. Гимнаст признался, что очень доволен решением поселиться в Осиеке, где у него есть все необходимые условия для продолжения спортивной карьеры.

Я начал заниматься в три года, так что можно сказать, что за моими плечами 20 лет в гимнастике. Постепенно все это приносит плоды. Жизнь в Осиеке прекрасна. Я искренне рад, что остался здесь,

– поделился спортсмен.

По словам Ковтуна, несмотря на небольшие размеры города, там есть все необходимое для комфортной жизни. Он особо отметил возможности для отдыха, хорошие условия для тренировок и радушие местных жителей.

Гимнаст также подчеркнул, что его спортивные результаты являются следствием многолетнего упорного труда, а не случайностью.

Об Украине 23-летний спортсмен не стал упоминать.

Три медали для Хорватии и неоднозначный эпизод с россиянином

Напомним, Ковтун сменил спортивное гражданство после Олимпийских игр в Париже, где завоевал серебро в соревнованиях на параллельных брусьях. После перехода в хорватскую сборную уроженец Черкасс уже принес новой команде три медали чемпионатов Европы и мира.

Недавно украинец по происхождению вновь оказался в центре внимания. На чемпионате мира он завоевал серебряную медаль для Хорватии, а во время церемонии награждения позировал на подиуме рядом с представителем России.

Олимпийского призера в Украине считают предателем из-за резкой смены позиции: сначала он всячески рассказывал о любви к своей стране и даже сделал патриотическую татуировку, а затем внезапно сменил гражданство и начал критиковать Украину.