"Мы в глубокой заднице": Забарный не сдержался после матча с Северной Ирландией

Защитник сборной Украины Илья Забарный эмоционально прокомментировал поражение от Северной Ирландии в Лиге наций. Футболист признал свою вину и призвал партнеров совместно исправить ситуацию.

После финального свистка защитник не скрывал разочарования и откровенно высказался о проблемах команды в эфире Megogo. Забарный даже попросил болельщиков винить в первую очередь его, подчеркнув, что как опытный футболист он должен требовать от себя гораздо большего.

Забарный взял на себя ответственность за поражение Украины

В матче против Северной Ирландии украинцы больше контролировали мяч, однако это не помогло добиться положительного результата. По владению мячом преимущество было на стороне команды Мальдеры – 62% против 38%, но по ударам соперник оказался значительно опаснее.

Северная Ирландия 15 раз пробивала по воротам Украины, тогда как наша команда нанесла лишь семь ударов. Единственный гол в матче на 68-й минуте забил Терри Девлин, который отличился ударом из-за пределов штрафной площадки.

После финального свистка защитник сборной Илья Забарный не стал искать оправданий и взял ответственность за неудачный результат на себя.

Проиграли борьбу во многих моментах, но, если хотите кого-то обвинять, обвиняйте меня. Я возьму на себя ответственность в равной степени. Я опытный игрок, должен больше требовать от себя в первую очередь и столько же от своих партнеров,

– сказал футболист.

Сборная Украины рискует вылететь из дивизиона B

Забарный также откровенно оценил положение национальной команды после очередной неудачи. Защитник признал, что сборной необходимо срочно исправлять ситуацию.

Где-то я не дотянул, где-то ошибся, возможно, в этом плане. И мы видим, что, к сожалению, нужно говорить правду. Извиняюсь, мы в глубокой заднице. Но нужно поднимать голову и всем вместе отсюда выбираться,

– эмоционально заявил украинец.

Перед последним туром Украина занимает третье место в группе B Лиги наций. 17 ноября команда сыграет с Грузией, и этот матч будет иметь принципиальное значение для сохранения места во втором дивизионе.

Для этого украинцам нужно финишировать как минимум третьими. Если же сборная окажется на последней позиции, ей придется играть в переходном плей-офф, поражение в котором будет означать вылет в дивизион C.