"Говорит, что налоги": Мудрик неожиданно "наехал" на Шевченко из-за денег
Михаил Мудрик дал большое скандальное интервью Дмитрию Гордону. Помимо прочего, он еще и "наехал" на президента УАФ Андрея Шевченко из-за денег.
Скандальное интервью появилось на YouTube-канале "В гостях у Гордона". В нем футболист выразил разочарование действиями и поступками президента УАФ Андрея Шевченко.
Почему Мудрик наехал на Шевченко из-за денег
Мудрик рассказал, что раньше в сборной Украины было лучше. Он слышал это от многих футболистов. Он и сам лично застал предыдущих руководителей УАФ. И многие ребята, с которыми общается Мудрик, тоже имеют с чем сравнивать.
Сейчас ситуация немного хуже. Деньги выплачиваются, но их приходится ждать очень долго. Иногда объявляют одну сумму, а доходит меньше,
– отметил футболист.
Он добавил, что Андрей Шевченко говорит, что это налоги. Просто элементарные моменты. По словам Мудрика, футбол, как и жизнь, состоит из деталей. Когда ты выходишь на поле, а тренер объясняет тактику, это уже финальная стадия формирования результата.
До этого происходит очень много событий, которые тоже влияют. Вот раньше, я знаю, в сборной перелеты, проживание, безопасность, отношение – все было на гораздо более высоком уровне,
– отметил игрок Тоттенхэма.
Как он отметил, бывали ситуации, когда футболисты получали травмы в сборной, а им говорили, что не могут сразу сделать МРТ, потому что все закрыто. Приходится лететь в свой клуб и все делать там.
Что еще высказал Мудрик по поводу Шевченко
Мудрик рассказал, что, когда он сдал положительный допинг-тест, Андрей Шевченко связался с ним. Впрочем, по его словам, не для того, чтобы помочь, а чтобы спросить, как у игрока дела.
Когда и так понятно, что не очень. Связался. Это разные виды связи,
– подчеркнул Михаил.
Он утверждает, что слов поддержки от Шевченко не помнит. Никто из УАФ или сборной не извинился перед игроком, мол, это они что-то упустили. Максимальное отрицание всего происходящего, лишь бы только не остаться виновным.
Следует добавить, что Андрей Шевченко еще в 2025 году все же выражал публичную поддержку футболисту сборной Украины.
Кроме того, президент УАФ уже отреагировал на интервью Мудрика и отверг любые обвинения со стороны игрока в адрес сборной или УАФ. А также сообщил, что представители игрока, на тот момент выступавшего за Челси, связывались с руководством ассоциации, чтобы кто-то из УАФ взял всю вину за допинг Мудрика на себя.