Михаил Мудрик дал большое скандальное интервью Дмитрию Гордону. Помимо прочего, он еще и "наехал" на президента УАФ Андрея Шевченко из-за денег.

Скандальное интервью появилось на YouTube-канале "В гостях у Гордона". В нем футболист выразил разочарование действиями и поступками президента УАФ Андрея Шевченко.

Почему Мудрик наехал на Шевченко из-за денег

Мудрик рассказал, что раньше в сборной Украины было лучше. Он слышал это от многих футболистов. Он и сам лично застал предыдущих руководителей УАФ. И многие ребята, с которыми общается Мудрик, тоже имеют с чем сравнивать.

Сейчас ситуация немного хуже. Деньги выплачиваются, но их приходится ждать очень долго. Иногда объявляют одну сумму, а доходит меньше,

– отметил футболист.

Он добавил, что Андрей Шевченко говорит, что это налоги. Просто элементарные моменты. По словам Мудрика, футбол, как и жизнь, состоит из деталей. Когда ты выходишь на поле, а тренер объясняет тактику, это уже финальная стадия формирования результата.

До этого происходит очень много событий, которые тоже влияют. Вот раньше, я знаю, в сборной перелеты, проживание, безопасность, отношение – все было на гораздо более высоком уровне,

– отметил игрок Тоттенхэма.

Как он отметил, бывали ситуации, когда футболисты получали травмы в сборной, а им говорили, что не могут сразу сделать МРТ, потому что все закрыто. Приходится лететь в свой клуб и все делать там.

Что еще высказал Мудрик по поводу Шевченко

Мудрик рассказал, что, когда он сдал положительный допинг-тест, Андрей Шевченко связался с ним. Впрочем, по его словам, не для того, чтобы помочь, а чтобы спросить, как у игрока дела.

Когда и так понятно, что не очень. Связался. Это разные виды связи,

– подчеркнул Михаил.

Он утверждает, что слов поддержки от Шевченко не помнит. Никто из УАФ или сборной не извинился перед игроком, мол, это они что-то упустили. Максимальное отрицание всего происходящего, лишь бы только не остаться виновным.

Следует добавить, что Андрей Шевченко еще в 2025 году все же выражал публичную поддержку футболисту сборной Украины.

Кроме того, президент УАФ уже отреагировал на интервью Мудрика и отверг любые обвинения со стороны игрока в адрес сборной или УАФ. А также сообщил, что представители игрока, на тот момент выступавшего за Челси, связывались с руководством ассоциации, чтобы кто-то из УАФ взял всю вину за допинг Мудрика на себя.