Михаил Мудрик впервые за несколько лет дал большое интервью. В нем он затронул множество скандальных и громких тем, в частности, рассказал и о своих отношениях с агентами.

Мудрик рассказал о том, что у него сейчас идет судебный спор с его бывшим агентом Алексеем Алехиным. Подробностями дела он поделился на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

В чем суть спора Мудрика с Алехиным и Красниковым

Мудрик сказал, что назвать Алехина агентом ему очень трудно. Назвать его своим агентом футболисту Тоттенхэма еще труднее. По словам игрока, агенты – это те люди, которые как минимум должны присутствовать при подписании каких-либо важных документов.

А он ни разу там даже не был. Ни во время подписания контракта с Челси, ни во время подписания документов в Лондоне, нигде,

– отметил Мудрик.

Он добавил, что это просто подставной человек. Это вроде как агент, у которого есть лицензия, но который ничего не решает. За всем этим стоит Евгений Красников.

Он называл меня своим сыном и в течение 10 лет, можно сказать, воспитывал меня, помогал. И каждый день с 14 лет вбивал мне в голову, что он для меня – все, и никогда не возьмет у меня ни копейки. Я слышал это сотни раз. Я вырос рядом с этим человеком. Я доверял этому человеку. Он был для меня как футбольный папа. Я доверял ему, как самому себе,

– отметил игрок Тоттенхэма.

По словам Мудрика, он был знаком с семьей Красникова, а Красников был знаком с его семьей. Они прошли путь длиной в 10 лет. Затем наступил момент трансфера в Челси. Ни для кого не секрет, что сам футболист хотел перейти в Арсенал. Впрочем, агент никогда не отстаивал интересы игрока, а только свои.

Это я понял уже потом. Попыток осуществить мою мечту и помочь перейти в Арсенал даже не было. Были лишь попытки заработать больше денег, но я тогда об этом не знал. В итоге я подписывал контракты, а рядом никого не было, только мои родители, которые переживали за меня. Но поскольку они были знакомы с Красниковым, то тоже доверяли ему, как и я,

– подчеркнул Михаил.

Как он отметил, после перехода в Челси Красников получил большой бонус. Это около 6 миллионов. Футболисту же всегда говорили, что этот бонус составит 4 миллиона, и обещали ему часть этой суммы. Однако это так и осталось обещанием.

Что было после подписания контракта с Челси

Мудрик рассказал, что он подписывал контракты, не читая их. Однажды он попытался прочитать контракт, а Красников и его помощники спросили, не доверяет ли им игрок. В их словах чувствовалось давление.

Я доверял этим людям. Я был с ними 10 лет. Мы работали вместе, и всегда все было хорошо. Не было никаких тревожных сигналов, чтобы не доверять этим людям. И вот когда я перешел в Челси, мне пришлось платить налог с бонуса, который получили агенты. Мне говорили, чтобы я не волновался и что, если что, мне все вернут,

– подчеркнул футболист.

Игрок Тоттенхэма сказал, что после перехода в Челси ему пришлось думать не только о футболе, но и заниматься судебными исками. Обещанные бонусы так и остались обещаниями.

Я еще и остался в долгу за всю ту доброту и доверие, которые я проявлял на протяжении 10 лет. Вот так бывает в жизни,

– отметил Мудрик.

Он подытожил, что ему еще и звонили разные бандиты с угрозами. Они выдвигали различные ультиматумы. Сейчас агентами Михаила являются Шаблий и Титков, и он полностью доволен сотрудничеством с ними.