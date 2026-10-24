Бывший футболист Шахтера попал в больницу: известно, в каком состоянии он находится после обследования

Во время матча 10-го тура УПЛ между Динамо и Кудривкой произошел досадный инцидент с футболистом гостей Иваном Петряком. После столкновения головой с защитником киевлян Дубинчаком игрока прямо с поля взяла "скорая".

Футболист уже провел ночь в больнице. Утром следующего дня после ушиба головы он прошел углубленное обследование, сообщила пресс-служба ФК Кудривка.

Каковы результаты обследования Петряка

По информации пресс-службы ФК Кудривка, Иван Петряк прошел два контрольных обследования. Это была компьютерная томография.

По результатам обследования никаких осложнений у футболиста не выявлено. В настоящее время Ивана перевели в обычную палату,

– говорится в сообщении пресс-службы Кудривки.

Вместе с футболистом сейчас находится его жена Юлия. Состояние полузащитника остается стабильным. Он постепенно идет на поправку.

Желаем нашему Ивану скорейшего выздоровления и сил. Мы рядом и ждем твоего возвращения,

– отметили в клубе Петряка.

Также команда поблагодарила все футбольное сообщество за теплые слова поддержки, которые оно выразило в адрес Ивана Петряка.

Что случилось с Иваном Петряком

Во время матча между Динамо и Кудривкой Петряк столкнулся головой с киевским игроком Александром Тычиком. На поле футболист потерял сознание, врачи сразу подбежали на помощь игроку. Однако его пришлось срочно госпитализировать.

Уже в больнице Петряк пришел в себя. После матча Дубинчак еще раз извинился перед Иваном за эту ситуацию и отметил, что не имел намерения нанести сопернику какую-либо травму. Сказал, что его до сих пор трясет, настолько эмоционально он пережил тот момент. Однако хорошо, что все хорошо.