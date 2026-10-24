Ексфутболіст Шахтаря потрапив у лікарню: відомо, в якому він стані після обстеження

Футболіст уже провів ніч у лікарні. Зранку наступного дня після забою голови він провів поглиблені обстеження, повідомила пресслужба ФК Кудрівка.

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Якими є результати обстеження Петряка

За інформацією від пресслужби ФК Кудрівка, Іван Петряк пройшов 2 контрольні обстеження. Це була комп'ютерна томографія.

За результатами обстеження, жодних ускладнень у футболіста не виявлено. Наразі Івана перевели до звичайної палати– йдеться в повідомленні пресслужби Кудрівки.

Разом із футболістом зараз перебуває його дружина Юлія. Стан хавбека залишається стабільним. Він поступово йде на поправку.

Бажаємо нашому Івану якнайшвидшого одужання та сил. Ми поруч і чекаємо на твоє повернення– зауважили в клубі Петряка.

Також команда подякувала всій футбольній спільноті за теплі слова підтримки, які вона висловила в бік Івана Петряка.

Що сталося з Іваном Петряком

Під час матчу між Динамо та Кудрівкою Петряк зіштовхнувся головою з гравцем киян Дубінчаком. На полі футболіст знепритомнів, лікарі одразу підбігли на допомогу гравцю. Утім, його довелось терміново госпіталізувати.

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Уже в лікарні Петряк прийшов до тями. Після матчу Дубінчак ще раз перепросив у Івана за цю ситуацію та зауважив, що не мав наміру завдати жодної травми опоненту. Сказав, що його досі трясе, так емоційно він пережив той момент. Однак, добре, що все добре.