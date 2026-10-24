Ексфутболіст Шахтаря потрапив у лікарню: відомо, в якому він стані після обстеження

Іван Петряк / Фото 24 Каналу
Під час матчу 10 туру УПЛ між Динамо та Кудрівкою стався прикрий інцидент із футболістом гостей Іваном Петряком. Після зіткнення головою з захисником киян Владиславом Дубінчаком гравця прямо з поля забрала "швидка".
Футболіст уже провів ніч у лікарні. Зранку наступного дня після забою голови він провів поглиблені обстеження, повідомила пресслужба ФК Кудрівка.
Якими є результати обстеження Петряка
За інформацією від пресслужби ФК Кудрівка, Іван Петряк пройшов 2 контрольні обстеження. Це була комп'ютерна томографія.
За результатами обстеження, жодних ускладнень у футболіста не виявлено. Наразі Івана перевели до звичайної палати
Разом із футболістом зараз перебуває його дружина Юлія. Стан хавбека залишається стабільним. Він поступово йде на поправку.
Бажаємо нашому Івану якнайшвидшого одужання та сил. Ми поруч і чекаємо на твоє повернення
Також команда подякувала всій футбольній спільноті за теплі слова підтримки, які вона висловила в бік Івана Петряка.
Що сталося з Іваном Петряком
Під час матчу між Динамо та Кудрівкою Петряк зіштовхнувся головою з гравцем киян Дубінчаком. На полі футболіст знепритомнів, лікарі одразу підбігли на допомогу гравцю. Утім, його довелось терміново госпіталізувати.
Уже в лікарні Петряк прийшов до тями. Після матчу Дубінчак ще раз перепросив у Івана за цю ситуацію та зауважив, що не мав наміру завдати жодної травми опоненту. Сказав, що його досі трясе, так емоційно він пережив той момент. Однак, добре, що все добре.
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