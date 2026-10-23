В Киеве известного футболиста забрала "скорая": известно, в каком состоянии он сейчас

Во время матча 10-го тура чемпионата Украины между Динамо и Кудривкой произошел досадный инцидент. После столкновения головой с Владиславом Дубинчаком "скорая" забрала Ивана Петряка с поля в больницу.

О том, в каком состоянии сейчас находится футболист Кудривки, рассказал президент клуба Роман Солодаренко. Он сделал это в комментарии для сайта "Трибуна".

В каком состоянии находится Петряк сейчас

Роман Солодаренко рассказал, что уже связывался с Иваном Петряком. Футболист находится в больнице, вместе с ним один из клубных врачей. Иван уже пришел в сознание.

Ему повторно проведут обследование. После того, как сделают снимки, станет точно известно, что именно случилось с Петряком,

– отметил президент Кудривки.

Он добавил, что в машине скорой помощи вместе с игроком ехали 4 врача. У него точно есть повреждение костной части черепа.

Мы все переживаем за Ивана. От президента до администратора,

– отметил Солодаренко.

Как отметил функционер, все сейчас ждут, что о здоровье Петряка скажут специалисты.

Что сказал Дубинчак о столкновении с Петряком

Защитник Динамо Владислав Дубинчак в послематчевом интервью для УПЛ.ТБ прокомментировал ситуацию с Иваном Петряком. Футболист киевлян отметил, что очень испугался. Первое, что он сделал, – извинился перед семьей Ивана.

Видеть такое жене и детям – очень страшно. Я и сам после этого момента выпал из игры. Морально это очень тяжело. Мне действительно стало очень страшно,

– подчеркнул игрок столичной команды.

Дубинчак пообещал после матча поехать в больницу к Петряку, чтобы поговорить и попросить прощения. Защитник Динамо сказал, что не хотел причинить вред сопернику, но так получилось. Он отметил, что его до сих пор трясет. А также выразил надежду, что больше никому не придется сталкиваться с таким моментом.

К слову, Динамо обыграло Кудривку со счетом 3:1. В день матча вингер киевлян Андрей Ярмоленко отмечал свой 37-й день рождения. Впрочем, забить рекордный гол и в одиночку стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины футболисту не удалось. И. о. главного тренера Динамо Мацей Кендзьорек заменил игрока, а после матча прокомментировал поведение своего подопечного.