"Все, сдулась": Магучих нарвалась на хейт украинцев

Ярослава Магучих призналась, что была удивлена реакцией украинцев на ее неудачное выступление в "Бриллиантовой лиге". Легкоатлетка подверглась волне критики в соцсетях.

25-летняя украинка вспомнила неприятный эпизод из прошлого сезона, когда после соревнований в ее адрес стали массово раздаваться упреки. По словам Магучих, именно эта ситуация помогла ей по-новому взглянуть на спортивные победы и поражения, пишет NV.ua.

Магучих возмутила реакция украинцев

Мировая рекордсменка по прыжкам в высоту рассказала, что больше всего ее удивило отношение части украинских болельщиков. По ее мнению, отечественная аудитория часто воспринимает спортсмена только через призму последнего результата.

Показываешь хорошие результаты – ты молодец, ты классная. А как только что-то не получилось – все, сдулась, результаты уже не те,

– рассказала Магучих.

Легкоатлетка также вспомнила упреки в адрес своей активности в соцсетях. Некоторые пользователи упрекали спортсменку за танцы в TikTok, намекая, что из-за этого она якобы уделяет недостаточно внимания тренировкам.

Магучих подчеркнула, что критика неизбежно сопутствует профессиональному спорту, однако украинская реакция на неудачи иногда переходит границы.

Вспомнила прошлый сезон

Прошлый сезон Магучих назвала непростым. Несмотря на статус одной из лучших прыгуний мира, украинцы не раз видели ее не только на самой высокой ступеньке пьедестала.

По словам легкоатлетки, именно неудачные выступления позволили ей лучше понять ценность спортивного пути.

За этот год я поняла, что нужно ценить все спортивные моменты. Они тоже для чего-то нужны: чтобы проанализировать ситуацию, справиться с ней, двигаться дальше и снова с радостью выходить на сектор,

– пояснила украинка.

Магучих добавила, что теперь старается воспринимать неудачи не как доказательство потери формы, а как часть профессионального развития.

Напомним, после победы на Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике Ярослава Магучих провела отпуск в родном Днепре, где она встретилась со студентами и посетила галерею украинской художницы.