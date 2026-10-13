"А это я сделала?": Магучих довели до слез в Украине

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих не сдержала эмоций во время Генеральной ассамблеи НОК Украины. Легкоатлетку тронуло видео с ее историческими достижениями, которое показали в ходе мероприятия.

В ролике упомянули самые яркие моменты карьеры украинской прыгуньи в высоту, в частности ее мировой рекорд и триумф на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Магучих призналась, что подобные моменты сильно трогают ее, пишет "РБК-Украина".

Магучих расплакалась из-за видео

Легкоатлетка вспомнила, что похожая ситуация произошла еще в конце 2024 года, когда она получала награду. Тогда на экране также показали видео с ее важнейшими спортивными достижениями.

И я сидела, смотрела на это и думала: "А это я сделала? Это я прыгаю?!" И у меня тоже по коже побежали мурашки, и я расплакалась. Вот и сегодня то же самое,

– поделилась Ярослава.

По словам чемпионки, на этот раз видео приобрело особое значение из-за ее победы на первом в истории Абсолютном чемпионате мира. Этот турнир стал еще одной важной страницей в карьере украинки.

Ярослава Магучих хочет прыгать еще выше

Магучих подчеркнула, что гордится возможностью представлять Украину на международной спортивной арене. Она убеждена, что ее результаты помогают вписать украинскую легкую атлетику в историю мирового спорта.

Я вижу, что пишу историю легкой атлетики и одновременно – вписываю украинскую легкую атлетику в историю мировой легкой атлетики, это очень круто и мотивирует прыгать еще выше,

– отметила рекордсменка мира.

Спортсменка также положительно оценила возможность отмечать достижения украинских атлетов во время мероприятий НОК. По ее мнению, такие моменты позволяют еще раз осознать масштаб проделанной работы и почувствовать гордость за свою страну.

Напомним, Ярослава Магучих недавно вспомнила, как навлекла на себя ненависть украинцев.