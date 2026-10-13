У ролику згадали найяскравіші моменти кар'єри української стрибунки у висоту, зокрема її світовий рекорд і тріумф на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Магучіх зізналася, що подібні моменти сильно розчулюють її, пише "РБК-Україна".

Магучіх розплакалася через відео

Легкоатлетка пригадала, що схожа ситуація трапилася ще наприкінці 2024 року, коли вона отримувала нагороду. Тоді на екрані також показали відео з її найважливішими спортивними досягненнями.

І я сиділа, дивилася на це і думала: "А це я зробила? Це я стрибаю?!" І мене теж пройняло до мурашок і до сліз. От і сьогодні те ж саме,

– поділилася Ярослава.

За словами чемпіонки, цього разу особливого значення відео набуло через її перемогу на першому в історії Абсолютному чемпіонаті світу. Цей турнір став ще однією важливою сторінкою в кар'єрі українки.

Ярослава Магучіх хоче стрибати ще вище

Магучіх наголосила, що пишається можливістю представляти Україну на міжнародній спортивній арені. Вона переконана, що її результати допомагають вписувати українську легку атлетику в історію світового спорту.

Я дивлюся, що я пишу історію легкої атлетики і водночас – вписую українську легку атлетику в історію світової легкої атлетики, це дуже круто і мотивує стрибати ще вище,

– зазначила рекордсменка світу.

Спортсменка також позитивно оцінила можливість відзначати досягнення українських атлетів під час заходів НОК. На її думку, такі моменти дають змогу ще раз усвідомити масштаб виконаної роботи та відчути гордість за власну країну.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх нещодавно пригадала, як нарвалася на хейт українців.