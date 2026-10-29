"Отсюда отправилась покорять мир": Ярослава Магучих вернулась в родную спортивную школу в Днепре

Во время зимнего перерыва между соревновательными сезонами прыгунья в высоту Ярослава Магучих имеет возможность отдохнуть и провести время в компании небезразличных ей людей. Мировая рекордсменка приехала в родной Днепр, где посетила особое место.

Абсолютная чемпионка мира посетила спортивную школу № 3, с которой начинался ее путь к вершинам легкой атлетики. О визите рассказал в инстаграме директор школы Александр Жуков.

Магучих в Днепре

Ярослава посетила СДЮСШОР № 3, где впервые начала заниматься спортом. Наставница Магучих Татьяна Степанова до сих пор работает здесь тренером, несмотря на то, что ей приходится много путешествовать по миру вместе со своей звездной подопечной во время сезона.

Руководитель спортивной школы Александр Жуков отметил, что прошло 10 лет с тех пор, как маленькая Ярослава ходила сюда на тренировки.

Все первые шаги, сомнения и победы зарождались в этих стенах – ведь родные стены действительно обладают особой силой. Отсюда ты отправилась покорять мир, и твоя звезда засияла на спортивном Олимпе так ярко, что завоевала все высшие награды и установила мировой рекорд,

– трогательно написал директор СДЮСШОР.

Судя по фотографиям, Магучих пообщалась с новым поколением спортсменок, которые мечтают повторить ее успехи в секторе.

Сезон Ярославы Магучих

В 2026 году Ярославе Магучих не удалось приблизиться к тому, чтобы превзойти или хотя бы повторить собственный мировой рекорд в 2 метра 10 сантиметров.

Но это не помешало украинке выиграть три главных соревнования сезона: чемпионат мира в закрытых помещениях в Торуни, чемпионат Европы в Бирмингеме и первый в истории абсолютный чемпионат мира в Будапеште.