Ярослава Магучих повторила рекорд по количеству золотых медалей на чемпионате Европы

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в Бирмингеме в третий раз подряд стала чемпионкой Европы. Теперь наша соотечественница делит рекорд по количеству побед на чемпионатах Европы с другой легендой прыжков в высоту.

Лишь двум спортсменкам в этой дисциплине удавалось трижды побеждать на континентальном первенстве. Обе они дважды успешно защищали свой титул, пишет 24 Канал.

С кем Ярослава Магучих делит рекорд по количеству золотых медалей на чемпионатах Европы

Так же успешно на чемпионатах Европы в предыдущем десятилетии выступала известная испанская легкоатлетка Рут Бейтья. В ее активе победы на европейском первенстве в 2012, 2014 и 2016 годах.

Интересно, что Магучих повторила рекорд Бейтьи ровно через 10 лет. В 2022 году она завоевала свой первый титул с результатом 1,95 метра, через два года защитила титул, прыгнув на 2,01 метра, и вот теперь вновь доказала, что ей нет равных в Европе – пусть даже победный результат оказался скромнее, 1,97 метра.

Почему Магучих превзошла испанку

Если же выбирать лучшую прыгунью в высоту XXI века, то у Ярославы Магучих есть веские аргументы в свою пользу. Как и Бейтья, она тоже является олимпийской чемпионкой – но испанка никогда не выигрывала чемпионат мира на стадионе, в то время как украинка сделала это в 2023 году.

К тому же именно Магучих принадлежит мировой рекорд, который она побила в 2024 году на соревнованиях в Париже. Прыжок на 2 метра и 10 сантиметров прервал период длиной почти 37 лет, когда рекордсменкой была болгарка Стефка Костадинова.