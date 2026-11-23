Эдуард Сарапий постепенно закрепляет за собой статус основного центрального защитника сборной Украины. На фоне успехов его карьеры трудно представить, что в свое время парня отсеяли в киевском Динамо.

Как рассказал Сарапий в интервью YouTube-каналу On-side, украинский гранд отказался от него за несколько месяцев до окончания академии. Причиной стали результаты медицинского обследования.

Почему Сарапий не устроил Динамо

Как рассказал футболист, за два-три месяца до окончания его обучения в академии киевской команды, когда Эдуард уже должен был готовиться к переезду на базу клуба в Конче-Заспе, его направили на медосмотр, который выявил врожденную проблему с сердцем. Защитнику сказали, что с таким диагнозом его не могут взять во взрослую команду.

Меня отпустили домой, хотя мой контракт действовал еще три месяца, и сказали: "Все, ты нам больше не нужен". Но я прошел обследование в разных городах и даже странах. Поэтому я знал, что это у меня с рождения, что я никак не могу это исправить, но с этим можно играть,

– поделился Сарапий.

Из-за позиции Динамо Эдуарду пришлось начинать всю свою карьеру фактически с самого начала. Но он не сдался и в итоге оказался в "Полесье", где раскрылся как игрок уровня национальной сборной Украины.

За главную команду Сарапий провел уже восемь матчей. В составе "Полесья" за 73 игры забил девять голов и отдал одну голевую передачу.