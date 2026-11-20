Об этом говорится в пресс-релизе УЕФА, посвященном процедуре жеребьевки. В нем указаны сразу 5 запрещенных матчей.

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Под какое ограничение попала сборная Украины

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2028 года примут участие 54 сборные. В частности, и 4 страны-хозяйки будущего Евро – Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, которые не получили прямой путевки на турнир. В УЕФА сообщили о некоторых ограничениях. В частности, некоторые сборные будут распределены таким образом, чтобы они не играли друг с другом на групповом этапе.

Так, Украина точно не встретится с союзником России – Беларусью, которая, в отличие от россиян, допущена к отбору на Евро. Также УЕФА разведет сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, а также Косово и Сербии и Косово и Боснии и Герцеговины.

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Следует отметить, что подобное ограничение в отношении Украины и Беларуси действует еще с 27 мая 2022 года. Беларусь предоставила России свою территорию для вторжения в Украину. Поэтому УЕФА обосновал ограничение необходимостью обеспечить безопасность игроков, официальных лиц и участников матча.

Почему существует ограничение на другие матчи

Что касается других матчей, то запрет на очные матчи сборных Косово и Сербии, а также Косово и Боснии и Герцеговины связан с политической напряженностью из-за неопределенного статуса Косово.

Армения и Азербайджан неоднократно воевали между собой за прилегающие территории. Испанию и Гибралтар разделяют из-за территориального спора с Великобританией.

Следует добавить, что 54 сборные разделены на 5 корзин. Их распределят по 12 группам по 4 или по 5 команд. Сам отбор на Евро-2028 начнется в марте 2027 года. Впрочем, для команд, которые будут играть в квартетах, квалификация начнется только в сентябре 2027 года.

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Победители групп и 8 лучших команд, занявших второе место, выйдут на турнир напрямую. Еще 4 команды, занявшие второе место, и лучшие команды Лиги наций разыграют путевки на Евро в плей-офф.

Сборная Украины оказалась в 3-й корзине. Все потому, что в Лиге наций украинцы заняли 3-е место в своей группе.