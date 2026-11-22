Расторжение брака Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса стало большой неожиданностью. На фоне драматических событий в личной жизни возникли опасения, что украинка не сможет выступить на заключительном турнире года в США.

Как отмечает Tennis Legends, французский теннисист помог Элине осуществить свою мечту. Он обратился к ней с просьбой, касавшейся Итогового турнира.

Что Монфис попросил Свитолину сделать после развода

Свитолина признала, что психологические трудности и проблемы личного характера едва не помешали ее участию в Итоговом турнире в США. Но именно Монфис стал инициатором того, что украинка все же приехала на соревнования, где дошла аж до финала.

По словам Элины, ее бывший муж попросил ее сосредоточиться на успешном завершении сезона и обязательно воспользоваться шансом вновь, после многолетнего перерыва, оказаться в числе восьми лучших теннисисток года.

В итоге Свитолина остановилась всего в одном шаге от завоевания трофея и заработала очень хорошие призовые, которые позволили ей подняться на 12-е место в списке самых богатых теннисисток в истории.

Какие планы у Элины Свитолиной

После того как все соревнования 2026 года останутся позади, украинка собирается полностью сосредоточиться на личных делах и наверстать то время, которое не смогла провести с семьей.

Я могу наконец-то вздохнуть с облегчением. Хочу отдохнуть, восстановить силы и побыть со Скай, ведь из-за насыщенного графика довольно долго не имела такой возможности,

– рассказала Свитолина.

Новый сезон начнется в начале января, традиционно уже в середине первого месяца года стартует Australian Open.