Известный тренер согласился возглавить Динамо, но передумал из-за войны

Бывший тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску якобы получил предложение возглавить киевское Динамо. 48-летний специалист сначала согласился на сотрудничество, однако окончательной договоренности достичь не удалось.

Сам Йорденеску подтвердил, что два дня назад дал согласие на новую работу, однако впоследствии ситуация изменилась, сообщает Digi Sport.

Йорденеску отказался тренировать Динамо

Румынский специалист отказался вдаваться в подробности о том, кто предлагал ему работу и почему он отказался.

"Я не могу комментировать то, что написала польская пресса, равно как и то, что подхватила или дополнила румынская пресса. Я не должен комментировать все, что обсуждается в публичном пространстве, это не в моем стиле. Дело в том, что два дня назад я сказал "да" новому сотрудничеству, но на данный момент оно уже не актуально", – заявил Йорденеску.

По данным источника, тренер согласился на предложение Динамо с зарплатой в 100 тысяч евро, однако после этого столкнулся с позицией своей семьи. Близкие специалиста напомнили ему о ситуации с безопасностью в Украине.

Кроме того, представители тренерского штаба Йорденеску также якобы не поддержали идею работы в киевском клубе на данном этапе.

Почему Динамо ищет нового тренера

В настоящее время столичную команду возглавляет Игорь Костюк, который взял на себя обязанности главного тренера после отставки Александра Шовковского в ноябре 2025 года.

Под руководством Костюка киевляне выиграли Кубок Украины в сезоне 2025/2026, но финишировали только на четвертом месте во внутреннем чемпионате.

Новый сезон Динамо начало неудачно: "бело-синие" провалили квалификацию в Лиге Европы и Лиге конференций, поэтому не сыграют в еврокубках. Также подопечные Костюка выиграли лишь два матча в УПЛ. А после сенсационного поражения от Буковины (3:0) кресло главного тренера еще больше пошатнулось.

По данным СМИ, руководство клуба взвешенно подходит к замене тренера.