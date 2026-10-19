"У Суркисов нет таких денег": Сабо раскрыл правду о владельцах Динамо

Киевское Динамо прекратило сотрудничество с главным тренером Игорем Костюком после поражения от Полесья. Свое мнение о возможном преемнике высказал бывший тренер столичного клуба Йожеф Сабо.

В интервью "Спорт-Экспресс" эксперт выразил сомнение в том, что владельцам "Динамо" удастся договориться с известным специалистом. Препятствием станет не только ситуация с безопасностью, но и финансовая ситуация, пишет 24 Канал.

Будет ли в Динамо иностранный тренер

Йожеф Сабо признал, что не ожидал увольнения Игоря Костюка, поскольку считал, что братья Игорь и Григорий Суркисы не смогут найти ему достойную замену.

Во-первых, зарубежный тренер сюда не приедет, потому что у нас война. Во-вторых, у Суркисов нет таких денег, чтобы платить столько, сколько платят в известных клубах. Поэтому кто здесь будет работать? Я не знаю,

– заявил бывший тренер киевлян.

В то же время исполняющим обязанности главного тренера клуба и потенциальным кандидатом на полноценный контракт стал поляк Мацей Кендзьорек. По словам Сабо, есть сомнения, что футболисты будут слушаться бывшего ассистента, ведь "там нет твердой руки".

Кто должен стать тренером Динамо

Йожеф Сабо признается, что ему трудно ответить на вопрос о следующем тренере "Динамо". Но он видит необходимый характер у Олега Лужного, который сейчас является тренером сборной Украины U-19.

Но его и опасались, потому что он может кому-то, как говорится, и по морде дать,

– отметил Сабо.

При этом эксперт сетует, что в "Динамо" "нет команды и нормальных футболистов", поэтому он отказался рекомендовать, какого конкретно тренера нужно назначить киевлянам.