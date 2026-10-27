Двойной провал: Мбаппе упустил "Золотой мяч" и лишился спонсоров из-за неудачного заявления

После блестящего выступления в "Эль-Класико", где он оформил дубль в ворота "Барселоны", казалось, что Килиан Мбаппе набрал хороший ход. Но реальность оказалась безжалостной к французскому нападающему.

Мбаппе не только уступил Гарри Кейну в борьбе за "Золотой мяч" с очень незначительным отставанием, но и испытывает проблемы с личными контрактами. Скандал вызвали его заявления в ответ на шуточные вопросы об образе диктатора, пишет 24 Канал.

Мбаппе остался без китайских спонсоров

В интернете уже давно стал вирусным мем о том, что Килиан – диктатор: мол, в сборной Франции и в "Реале" все выполняют его требования, а его стиль общения с руководством клуба, тренерами и иногда даже партнерами по команде порой бывает чересчур авторитарным.

В кулуарах церемонии Ballon d'Or Мбаппе спросили, какая у него любимая шутка из интернета, и футболист ответил, что любит "ту картинку, где мое лицо наклеили на образ китайского диктатора".

Упоминание о коммунистической стране вызвало настоящее цунами возмущения в Пекине. Министерство иностранных дел Китая заявило о недопустимости таких слов известного спортсмена, а государственное телевидение Поднебесной удалило все упоминания о Мбаппе из своих сюжетов.

Что еще хуже для самого Килиана, он лишился спонсорских контрактов с несколькими китайскими брендами. В частности, о прекращении сотрудничества заявили производитель напитков Dongpeng и молочная компания Mengniu.

Пиар-кампания не помогла Мбаппе выиграть "Золотой мяч"

Впрочем, главная неприятность дня для Мбаппе – это, конечно, проигранный "Золотой мяч", который достался Гарри Кейну с перевесом всего в 40 баллов по результатам голосования журналистов.

Килиан Мбаппе в этом году решил взять ситуацию под свой контроль и в течение нескольких недель активно говорил о своем желании выиграть главную индивидуальную награду в мире футбола, а также публиковал мнения других игроков, поддерживающих его кандидатуру. Все это напоминало предвыборную кампанию.

Однако замысел провалился, хотя и помог Килиану занять второе место – и это несмотря на то, что он не выиграл в прошлом сезоне ни одного трофея, а кризис в игре "Реала" во многом был связан именно с тем, что Мбаппе не отрабатывает в обороне и лишает тренеров гибкости в тактике.