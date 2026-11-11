Буданов посетил чемпионат мира в ОАЭ, где встретились делегации Украины и России

Кирилл Буданов посетил международный спортивный турнир в Абу-Даби, где поддержал украинских ветеранов. В то же время в Эмиратах проходили трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией.

Глава Офиса Президента Украины совместил рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты со встречей с украинскими защитниками, которые после ранений продолжают заниматься спортом, сообщает 24 Канал. На чемпионате мира они представляли нашу страну и соревновались с сильнейшими спортсменами из разных стран.

Буданов поддержал украинских ветеранов на чемпионате мира

Кирилл Буданов посетил Abu Dhabi World Para Jiu-Jitsu Championship 2026, который 10 ноября состоялся на арене Mubadala Arena в Абу-Даби.

Во время визита руководитель Офиса Президента пообщался с украинскими ветеранами, выступавшими на соревнованиях. В этом году нашу страну на чемпионате мира представляли 11 защитников, получивших ранения в ходе боевых действий.

Несмотря на перенесенные травмы и сложный путь восстановления, они не оставили спорт и продолжают тренироваться, демонстрируя свои возможности на международном уровне.

Для украинских ветеранов участие в таких соревнованиях – это не только спортивный результат, но и возможность продемонстрировать силу духа и напомнить миру об украинских защитниках.

Что известно о переговорах Украины, США и России в ОАЭ

В Абу-Даби Буданов прибыл в составе украинской делегации для участия в трехсторонних переговорах при посредничестве Соединенных Штатов. К консультациям также присоединились представители России.

Второй день переговоров длился около двух часов. Политолог Петр Олещук ранее отметил, что признаков согласования принципиальных политических вопросов пока нет, а разговоры о серьезных глобальных договоренностях остаются преждевременными.

В то же время по итогам встреч Украина и Россия официально подтвердили договоренность о новом масштабном обмене пленными.

После переговоров представители США должны были отправиться в Россию, а 12 ноября встретиться с украинской стороной в Дублине для координации позиций.