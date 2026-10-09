Побеждал Усика и Уайлдера: итальянский боксер дебютирует в профессиональном боксе в 44 года

Итальянский боксер Клементе Руссо дебютирует в профессиональном боксе в 44 года. В его спортивной биографии есть победы над такими легендарными спортсменами, как Александр Усик и Деонтей Уайлдер.

Информация о дебютном поединке итальянца появилась на сайте BoxRec. Свой первый бой в профессиональном боксе Клементе Руссо должен провести 21 ноября 2026 года против Мохаммеда Эльмаграби.

Что известно о Клементе Руссо

Клементе Руссо – итальянский боксер 1982 года рождения. Всю свою карьеру он провел в любительском боксе. В частности, в 2008 году стал серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. На пути к финалу он победил Александра Усика и Деонтея Уайлдера.

Украинца Руссо победил в 1/4 финала. А вот Уайлдера – уже в полуфинале олимпийского боксерского турнира. В финале же Олимпиады в Пекине итальянец уступил представителю России Рахиму Чахкиеву.

Свое достижение Руссо повторил в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне. Здесь он снова встретился с Александром Усиком, но уже в финале. И, как вы понимаете, украинец взял реванш. Итальянец проиграл свой второй финал подряд, а Александр Усик завоевал олимпийское золото и вскоре перешел в профессионалы.

А вот Руссо продолжил выступления в любительском боксе и участвовал в следующей Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Там он завершил свои выступления без медалей, уступив в четвертьфинале соревнований. На Олимпийские игры 2020 года в Токио он не смог квалифицироваться.

К слову, соперники Руссо по Олимпиаде 2008 года в Пекине Александр Усик и Деонтей Уайлдер так и не пересеклись между собой на ринге. Украинец мог бы провести прощальный бой именно против американца, но, похоже, этого поединка не будет, так как переговоры между сторонами сорвались.

Тем не менее это событие уже вызвало немалый ажиотаж в мире бокса. В частности, прогнозом на возможный бой между Усиком и Уайлдером поделился Дерек Чисора. По его словам, американец легко одолел бы украинца и вышел бы с ринга победителем.