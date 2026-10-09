Інформація про дебютний поєдинок італійця з'явилась на сайті BoxRec. Перший поєдинок у професіональному боксі Клементе Руссо має провести 21 листопада 2026 року проти Мохаммеда Ельмаграбі.

Що відомо про Клементе Руссо

Клементе Руссо – італійський боксер 1982 року народження. Усю свою кар'єру він провів в аматорах. Зокрема, у 2008 році став срібним призером Олімпійських ігор у Пекіні. На шляху до фіналу він здолав Олександра Усика та Деонтея Вайлдера.

Українця Руссо переміг в 1/4 фіналу. А ось Вайлдера – вже у півфіналі олімпійського боксерського турніру. У фіналі ж Олімпіади в Пекіні італієць поступився представнику Росії Рахіму Чахкієву.

Своє досягнення Руссо повторив у 2012 році на Олімпіаді в Лондоні. Тут він знову перетнувся з Олександром Усиком, але вже у фіналі. І, як ви розумієте, українець узяв реванш. Італієць програв свій другий фінал поспіль, а Олександр Усик здобув олімпійське золото й невдовзі перейшов у професіонали.

А ось Руссо продовжив виступи в аматорах і брав участь у наступній Олімпіаді 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Там він завершив свої виступи без медалей, поступившись у чвертьфіналі змагань. На Олімпійські ігри 2020 року в Токіо кваліфікуватись не зміг.

До слова, суперники Руссо з Олімпіади 2008 року в Пекіні Олександр Усик і Деонтей Вайлдер так і не перетнулись між собою на рингу. Українець міг би провести прощальний бій саме проти американця, але, схоже, цього поєдинку не буде, бо перемовини між сторонами зірвались.

Однак така подія вже викликала чималий ажіотаж у світі боксу. Зокрема, прогнозом на ймовірний бій між Усиком і Вайлдером поділився Дерек Чісора. За його словами, американець легко здолав би українця та вийшов би з рингу переможцем.