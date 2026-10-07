Как появилась кричалка "Путин х*йло": интересные факты о главном футбольном хите Украины

Уже более 12 лет главным лозунгом украинских болельщиков является "Путин – х*йло". Он появился еще во время событий, связанных с оккупацией Крыма.

Сегодня, 7 октября, свой день рождения отмечает глава Кремля Путин. В честь такого "праздника" 24 Канал рассказывает историю появления главного футбольного хита всех украинских болельщиков и не только их.

Как возникла кричалка "Путин – х*йло"

Любимый кричалка украинских фанатов родилась 30 марта 2014 года во время совместного марша ультрас харьковского Металлиста и донецкого Шахтера. Различные фанатские группировки в Украине долгое время враждовали, устраивали драки между собой. Однако во время событий Революции Достоинства в 2013–2014 годах фанаты всех украинских клубов объединились.

И болельщики Металлиста, и болельщики Шахтера до этого враждовали с киевским Динамо. И в кругах харьковских ультрас существовала кричалка, касавшаяся именно президента столичного футбольного клуба.

В конце марта 2014 года Янукович уже сбежал в Россию, а Путин начал оккупацию Крыма. И вот во время совместного марша фанатов Металлиста и Шахтера совершенно случайно зародилась кричалка о главе Кремля, ведь и Суркис, и Путин имеют схожий фонетический ряд.

Первое исполнение хита "Путин – х*йло" (на видео присутствует нецензурная лексика)

Кричалка приобрела вирусный эффект. Видео с ее исполнением быстро распространилось в интернете, превратилось в настоящий культурный мем и общеизвестный слоган. Эту фразу позже начали печатать на таких сувенирных товарах, как коврики под ноги и туалетная бумага.

Когда кричалку начали исполнять за рубежом

Конечно, сначала тему подхватили фанаты других украинских клубов, в частности, того же Динамо и львовских Карпат. А вскоре фанатский заряд распространился на Грузию и Литву, где также, мягко говоря, не очень хорошо относятся к главе России.

Даже во время матча в Тбилиси в сентябре 2026 года грузины затянули на трибунах хит, родившийся 12 лет назад.

Кричалка в исполнении болельщиков Динамо (Тбилиси) (на видео присутствует нецензурная лексика)

Интересно, что кричалка впоследствии вышла и за пределы стадионов. Этот лозунг использовали во время уличных акций, протестов, в политической и культурной сферах. Болельщики сборной Украины увезли кричалку с собой во Францию на Евро-2016.

Украинские и английские фанаты исполняют кричалку на Евро-2016 (на видео присутствует нецензурная лексика)

И там ее исполняли не только украинцы. Например, фанаты "сине-желтых" привлекли к своему вайбу и англичан, вместе с которыми зажигали хит на улицах Франции.

Где сейчас авторы кричалки

Одного конкретного автора у кричалки нет. Ее придумали фанаты Металлиста на совместном шествии с фанатами Шахтера. В марте 2014 года Донецк еще не был оккупирован, но оккупация Крыма уже происходила, да и на Востоке Украины ситуация начала обостряться.



Лозунг быстро распространился / Фото из открытых источников

Собственно, весной 2014 года началась АТО, куда, помимо прочего, первыми добровольцами в составе ВСУ отправились именно футбольные фанаты. Среди них было много представителей ультрас Шахтера, чей дом Россия буквально оккупировала, и Металлиста, ведь в Харькове Россия тоже пыталась насадить свою власть.

Конечно, к ним присоединились фанаты всех футбольных клубов Украины. Кричалка "Путин – х*йло" стала мощным источником патриотических чувств и чувства долга защищать целостность государства.

Что сейчас с футбольными клубами Шахтер и Металлист

Война на Донбассе вынудила Шахтер покинуть родной город еще весной 2014 года. Впрочем, клуб не распался и до сих пор остается на высоком уровне. Горняки являются действующими победителями УПЛ и представляют Украину в Лиге чемпионов.



Шествие болельщиков Металлиста и Шахтера / Скриншот из видео

Судьба же Металлиста сложилась немного иначе. Харьков всегда оставался и остается подконтрольным украинским городом. Однако в 2016 году харьковский Металлист исчез с футбольной карты, поскольку принадлежал пророссийскому олигарху из окружения Януковича Сергею Курченко.

Правда, предыдущий владелец клуба Александр Ярославский позже возродил его. Однако из-за своих проблем с законом (когда он на машине сбил человека) сбежал из Украины и перестал заниматься делами Металлиста.

Из-за небезопасной обстановки в Харькове Металлист сейчас играет в Ужгороде. Команда выступает в первой лиге, а в ее составе играют преимущественно юные воспитанники академии харьковского клуба.