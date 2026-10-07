Сьогодні, 7 жовтня, свій день народження святкує голова Кремля Путін. На честь такого "свята" 24 Канал історію появи головного футбольного хіта всіх український фанатів і не тільки їх.

Як виникла кричалка "Путін – х*йло"

Улюблена кричалка українських фанатів народилась 30 березня 2014 року під час спільного маршу ультрас харківського Металіста та донецького Шахтаря. Різномінітні фанатські угруповання в Україні довгий час ворогували, влаштовували бійки між собою. Однак під час подій Революції Гідності у 2013 – 2014 роках фанати всіх українських клубів об'єднались.

Й уболівальники Металіста, й уболівальники Шахтаря до того ворогували з київським Динамо. І в колах ультрас харків'ян існувала кричалка, що стосувалась президента саме столичного футбольного клубу.

Наприкінці березня 2014 року Янукович уже втік у Росію, а Путін почав окупацію Криму. Й от під час спільного маршу фанів Металіста та Шахтаря суто випадково зародилась кричалка про очільника Кремля, адже й Суркіс, і Путін мають схожий фонетичний ряд.

Перше виконання хіта "Путін – х*йло" (на відео присутня нецензурна лексика)

Кричалка набула вірусного ефекту. Відео з її виконанням швидко поширилось у мережі інтернет, перетворилась на справжній культурний мем і загальновідомий слоган. Цю фразу почали пізніше друкувати на тих сувенірних товарах, як-от килимках під ноги та туалетному папері.

Коли кричалку почали виконувати за кордоном

Звісно, спочатку тему підхопили фанати інших українських клубів, зокрема, того ж Динамо та львівських Карпат. А невдовзі фанатський заряд поширився на Грузію та Литву, де також, м'яко кажучи, не дуже добре ставляться до очільника Росії.

Навіть під час матчу в Тбілісі у вересні 2026 року грузини затягнули на трибунах хіт, що народився 12 років тому.

Кричалка у виконанні фанатів Динамо Тбілісі (на відео присутня нецензурна лексика)

Цікаво, що кричалка згодом вийшла і за межі стадіонів. Це гасло використовували під час вуличних акцій, протестів, у політичній і культурних сферах. Фанати збірної України повезли кричалку за собою до Франції на Євро 2016.

Українські й англійські фанати виконують кричалку на Євро 2016 (на відео присутня нецензурна лексика)

І там її виконували не тільки українці. Наприклад, фанати "синьо-жовтих" долучили до свого вайбу й англійців, разом із якими заряджали хіт на вулицях Франції.

Де зараз автори кричалки

Одного конкретного автора в кричалки немає. Її зарядили фанати Металіста на спільній ході з фанатами Шахтаря. У березні 2014 року Донецьк ще не був окупованим, але окупація Криму вже відбувалась та й на Сході України ситуація почала напружуватись.



Гасло швидко поширилось / Фото з відкритих джерел

Власне весною 2014 року почалась АТО, куди з-поміж іншого першими добровольцями в складі ЗСУ вирушили саме футбольні фанати. Серед них багато представників ультрас Шахтаря, чию домівку Росія буквально окупувала, Металіста, адже в Харкові Росія теж намагалась насадити свою владу.

Звісно до них долучились фанати всіх футбольних клубів України. Кричалка "Путін – х*йло" стала потужним паростком патріотичних почуттів і відчуття боргу захищати цілісність держави.

Що зараз із футбольними клубами Шахтар і Металіст

Війна на Донбасі примусила Шахтар залишити рідне місто ще весною 2014 року. Утім клуб не розпався, й досі залишається на високому рівні. "Гірники" є чинничи переможцями УПЛ і представляють Україну в Лізі чемпіонів.



Хода фанів Металіста та Шахтаря / Скриншот із відео

Доля ж Металіста склалась трохи інакше. Харків постійно лишався та лишається підконтрольним українським містом. Однак у 2016 році харківський Металіст зник із футбольної мапи, оскільки належав проросійському олігарху з кола Януковича Сергію Курченку.

Щоправда, попередній власник клубу Олександр Ярославський пізніше відродив його. Однак через свої проблеми з законом (коли він на авто збив людину) втік з України та припинив опікуватись справами Металіста.

Через безпекову ситуацію в Харкові Металіст зараз грає в Ужгороді. Команда виступає в першій лізі, а в її складі виступають виступають переважно юні вихованці академії харківського клубу.