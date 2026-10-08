Мать Роналду шокировала признанием о сыне

Долореш Авейру эмоционально отреагировала на уход Криштиану Роналду из сборной Португалии. Она призналась, что у сына все могло сложиться совсем по-другому.

Мать португальской суперзвезды не скрывала разочарования из-за ситуации вокруг сына. В то же время она заявила, что полностью поддержала решение Криштиану, хотя оно причинило ей боль, пишет Daily Mail.

Что сказала мать Роналду

Долореш Авейру рассказала, что уход Роналду из сборной стал для нее настоящим потрясением. По ее словам, футболист заслужил гораздо большего уважения после всего, что сделал для португальского футбола.

Мне грустно, это нормально. Это был шок: мой сын мог уйти через парадный вход, а ушел через черный, но ничего, Господь обо всем позаботится…

– сказала она.

Женщина призналась, что даже плакала из-за сложившейся ситуации, но считает эмоции естественной реакцией. Она также рассказала о коротком разговоре с сыном.

Он сказал мне: "Мама, не переживай, я расскажу тебе правду, когда мы все будем вместе". А я ответила: "Хорошо, сынок, надо это пережить",

– рассказала Долореш.

По ее словам, она пыталась успокоить Криштиану, однако окончательное решение он принял самостоятельно.

Сын был героем Португалии

Мать Роналду подчеркнула, что сын сделал для национальной команды чрезвычайно много. Именно поэтому ей сложно понять отношение к нему на фоне последних событий.

Он многое дал Португалии, поэтому всегда будет с нами. Он всегда был героем Португалии. Его не ценят так, как следует. Они не ценят Криштиану. Это вот тот португальский игрок, который у нас есть,

– заявила 71-летняя Долореш Авейру.

Она также призвала перевернуть эту страницу и не зацикливаться на конфликте.

Ситуация возникла на фоне конфликта Криштиану с тренером сборной Португалии Жорже Жезушем. Последний не выпустил 41-летнюю звезду на поле в матче Лиги наций, что обидело Роналду и он покинул расположение национальной команды.

Напомним, недавно португалец трогательно отреагировал на завершение карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины.