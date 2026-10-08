Мати португальської суперзірки не приховувала розчарування через ситуацію навколо сина. Водночас вона заявила, що повністю підтримала рішення Кріштіану, хоча воно завдало їй болю, пише Daily Mail.

Що сказала матір Роналду

Долореш Авейру розповіла, що від'їзд Роналду зі збірної став для неї справжнім потрясінням. За її словами, футболіст заслужив значно більшої поваги після всього, що зробив для португальського футболу.

Мені сумно, це нормально. Це був шок: мій син міг піти через парадний вхід, а пішов через чорний, але нічого, Господь про все подбає…

– сказала вона.

Жінка зізналася, що навіть плакала через ситуацію, але вважає емоції природною реакцією. Вона також розповіла про коротку розмову із сином.

Він сказав мені: "Мамо, не переживай, я розповім тобі правду, коли ми всі будемо разом". А я відповіла: "Добре, сину, треба це пережити",

– розповіла Долореш.

За її словами, вона намагалася заспокоїти Кріштіану, однак остаточне рішення він ухвалив самостійно.

Син був героєм Португалії

Мати Роналду наголосила, що син зробив для національної команди надзвичайно багато. Саме тому їй складно зрозуміти ставлення до нього на тлі останніх подій.

Він багато дав Португалії, тому завжди буде з нами. Він завжди був героєм Португалії. Його не цінують так, як слід. Вони не цінують Кріштіану. Це той португальський гравець, який у нас є,

– заявила 71-річна Долореш Авейру.

Вона також закликала перевернути цю сторінку та не зациклюватися на конфлікті.

Ситуація виникла на тлі конфлікту Кріштіану з тренером Португалії Жорже Жезушем. Останній не випустив 41-річну зірку на поле у матчі Ліги націй, на що Роналду образився та покинув розташування національної команди.

Нагадаємо, нещодавно португалець зворушливо відреагував на завершення кар'єри у збірній Аргентини Ліонелем Мессі.