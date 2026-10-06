Роналду вернется в сборную Португалии при одном важном условии: что должно произойти

Конфликт внутри сборной Португалии и местной футбольной ассоциации, похоже, обостряется до предела. По крайней мере, так считают в Лиссабоне.

В Португалии предположили, что Криштиану Роналду может вернуться к матчам за национальную сборную только при одном условии. Об этом сообщил комментатор CNN Portugal Руй Сантуш.

Что говорят о Роналду в Португалии

Журналист отметил, что, по его информации, 41-летний Роналду твердо намерен держаться в стороне от команды, пока тренером остается Жорже Жезуш.

Роналду не вернется в сборную, пока Жезуш остается селекционером,

– отметил Сантуш.

Отметим, что сам главный тренер Жезуш говорил об уверенности в возвращении Роналду в лагерь команды уже в ноябре.

Как разгорелся скандал с Роналду в сборной Португалии

Причиной ухода Роналду из сборной стало то, что в матче второго тура Лиги наций против сборной Норвегии на выезде футболист не вышел на поле.

После этого тренер Жорже Жезуш заявил, что не планирует выпускать футболиста и на матч против Дании. Роналду покинул расположение сборной и улетел из Копенгагена в Мадрид. Об этом его самостоятельном решении сообщили в федерации.

Обладатель пяти "Золотых мячей" также получает поддержку. Например, министр экономики Португалии Мануэл Кастру Алмейда сказал, что футболист – важный актив для бренда Португалии.