Криштиану Роналду спровоцировал очередной скандал в Португалии

Адвокат главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша Луиш Энрике сообщил, что больше не будет писать еженедельные колонки для издания Record. Все из-за того, что у Криштиану Роналду есть финансовая доля в этом СМИ.

Об этом стало известно благодаря публикации на странице Cabine Desportiva в социальной сети Х. Кроме того, юрист еще и раскритиковал легенду сборной Португалии.

Что сказал адвокат Жорже Жезуша

Конфликт между Криштиану Роналду и Жорже Жезушем в сборной Португалии получил неожиданное продолжение. Адвокат наставника национальной команды решил больше не писать свои авторские колонки для португальского издания Record.

Свое решение он объяснил личными убеждениями и деловыми связями медиа. Криштиану Роналду является одним из акционеров медиахолдинга Medialivre, в состав которого и входит издание Record.

Я делал это не под чьим-либо давлением. Это исключительно мое личное убеждение. Факты для меня достаточно просты. Роналду – один из основных акционеров Medialivre, которой принадлежит издание Record,

– отметил юрист.

Правда, адвокат отметил, что не хотел бы сотрудничать с этим СМИ и получать гонорары, пока продолжается конфликт между его клиентом Жорже Жезушем и Криштиану Роналду. Он считает, что этот скандал заставляет его полностью встать на сторону тренера сборной Португалии.

Что сейчас известно о скандале с Роналду в сборной Португалии

В сентябре во время матчей Лиги наций Криштиану Роналду самовольно покинул расположение сборной Португалии из-за того, что ему не гарантировали игровое время. Позже в своих соцсетях футболист объяснил такое решение тем, что тренер нарушил данное ему обещание.

Интересно, что пост Роналду не нашел поддержки со стороны партнеров по сборной Португалии. Ни один из футболистов не поставил даже лайк этому сообщению.

Позже стало известно, что Федерация футбола Португалии решила все же отстранить Роналду от сборной. Хотя понятно, что в случае примирения между тренером и футболистом и вызова последнего в расположение национальной команды в ноябре главный футбольный орган страны не будет против.