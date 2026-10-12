Кристиана Шевченко занесло в Шолинг: что известно о новом клубе сына президента УАФ

Кристиан Шевченко продолжает карьеру в английском Шолинге, который выступает на седьмом уровне футбольной пирамиды страны. Рассказываем, что известно о новом клубе сына легенды украинского футбола.

19-летний нападающий перешел из профессиональной академии Уотфорда в команду полупрофессионального футбола. Теперь молодого украинца ждет новый этап карьеры, на котором ему придется доказывать свою состоятельность уже среди взрослых игроков, сообщает 24 Канал.

Что известно о новом клубе Кристиана Шевченко

Шолинг базируется в Саутгемптоне и выступает в Southern League Premier Division South – одном из чемпионатов седьмого уровня английского футбола. Это региональный турнир, в котором соревнуются преимущественно полупрофессиональные команды.

Сезон в лиге предусматривает 42 матча. Победитель получает повышение в Национальную лигу Юг, которая относится к шестому уровню футбольной пирамиды Англии. Таким образом, хотя Шолинг и не относится к профессиональным клубам высшего уровня, команда дает молодым футболистам возможность получать регулярную игровую практику во взрослом футболе.

Как сообщает BBC, клуб развивает программу привлечения игроков, покинувших академии профессиональных команд. Ее цель – помочь молодым футболистам адаптироваться к взрослому футболу и получить шанс вновь привлечь внимание клубов более высокого уровня.

От академий Челси и Тоттенхэма до седьмого дивизиона

Кристиан Шевченко начинал свой футбольный путь в Челси, а в декабре 2022 года перешел в Тоттенхэм, где тренировался под руководством Яя Туре. Впоследствии украинец оказался в Уотфорде, за молодежную команду которого демонстрировал результативность.

В сезоне 2024/25 Шевченко-младший забил 11 голов и отдал восемь голевых передач на молодежном уровне. После этого он получил первый профессиональный контракт, однако до дебюта за основную команду Уотфорда дело так и не дошло. В мае 2026 года клуб прекратил сотрудничество с футболистом.

На международном уровне он представлял сборные Украины U19 и U20, сыграв на чемпионате Европы 2024 года и молодежном чемпионате мира 2025 года.

Напомним, 19-летний Кристиан – один из четырех сыновей Андрея Шевченко и Кристен Пазик.